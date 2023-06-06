الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
سارع بالتقديم.. “طيران الرياض” تفتح باب التقديم لشغل وظائف لحملة الثانوية
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سارع بالتقديم.. “طيران الرياض” تفتح باب التقديم لشغل وظائف لحملة الثانوية

سارع بالتقديم.. “طيران الرياض” تفتح باب التقديم لشغل وظائف لحملة الثانوية

سارع بالتقديم.. “طيران الرياض” تفتح باب التقديم لشغل وظائف لحملة الثانوية
١٠:٥٥:٤٣ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة طيران الرياض، فتح التقديم لشغل وظائف لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى، للعمل بمجال الضيافة الجوية، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

– مضيف جوّي.

المتطلبات

1- شهادة الثانوية العامة فما فوق.

2- لا يشترط الخبرة “يُفضّل خبرة في مجال التجزئة أو الضيافة أو خدمة العملاء”.

3- الإيجابية المستمرة والقدرة على تقديم خدمة ممتازة في بيئة فريق العمل.

4- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية “تحدثًا وكتابةً”.

ملخص المهام الوظيفية

– المسؤولية عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة.

– التأكد من توفر جميع المنتجات على متن الطائرة.

– اتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة.

– المساهمة في تقديم أعلى معايير الخدمة للمسافرين لتكون تجربة مميزة لهم.

– ضمان تلبية احتياجات العملاء والتعامل مع الشكاوى بطريقة مهنية.

– مساعدة الركاب في الجلوس على مقاعدهم الموضحة على بطاقات الصعود.

– التحقق من نظافة المقصورة.

– المساهمة في شرح قواعد السلامة للمسافرين.

– التجهيز لعمليات الإقلاع والهبوط وتأكيد ربط الأحزمة.

طريقة التقديم

– للاطلاع على المهام الوظيفية والمتطلبات، والتقديم على وظائف طيران الرياض، عبر موقعها الرسمي:

رابط التقديم: (اضغط هنا)

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