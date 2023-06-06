سارع بالتقديم.. “طيران الرياض” تفتح باب التقديم لشغل وظائف لحملة الثانوية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة طيران الرياض، فتح التقديم لشغل وظائف لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى، للعمل بمجال الضيافة الجوية، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

– مضيف جوّي.

المتطلبات

1- شهادة الثانوية العامة فما فوق.

2- لا يشترط الخبرة “يُفضّل خبرة في مجال التجزئة أو الضيافة أو خدمة العملاء”.

3- الإيجابية المستمرة والقدرة على تقديم خدمة ممتازة في بيئة فريق العمل.

4- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية “تحدثًا وكتابةً”.

ملخص المهام الوظيفية

– المسؤولية عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة.

– التأكد من توفر جميع المنتجات على متن الطائرة.

– اتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة.

– المساهمة في تقديم أعلى معايير الخدمة للمسافرين لتكون تجربة مميزة لهم.

– ضمان تلبية احتياجات العملاء والتعامل مع الشكاوى بطريقة مهنية.

– مساعدة الركاب في الجلوس على مقاعدهم الموضحة على بطاقات الصعود.

– التحقق من نظافة المقصورة.

– المساهمة في شرح قواعد السلامة للمسافرين.

– التجهيز لعمليات الإقلاع والهبوط وتأكيد ربط الأحزمة.

طريقة التقديم

– للاطلاع على المهام الوظيفية والمتطلبات، والتقديم على وظائف طيران الرياض، عبر موقعها الرسمي:

رابط التقديم: (اضغط هنا)