سارع بالتقديم.. “طيران الرياض” تفتح باب التقديم لشغل وظائف لحملة الثانوية
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة طيران الرياض، فتح التقديم لشغل وظائف لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى، للعمل بمجال الضيافة الجوية، وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي
– مضيف جوّي.
المتطلبات
1- شهادة الثانوية العامة فما فوق.
2- لا يشترط الخبرة “يُفضّل خبرة في مجال التجزئة أو الضيافة أو خدمة العملاء”.
3- الإيجابية المستمرة والقدرة على تقديم خدمة ممتازة في بيئة فريق العمل.
4- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية “تحدثًا وكتابةً”.
ملخص المهام الوظيفية
– المسؤولية عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة.
– التأكد من توفر جميع المنتجات على متن الطائرة.
– اتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة.
– المساهمة في تقديم أعلى معايير الخدمة للمسافرين لتكون تجربة مميزة لهم.
– ضمان تلبية احتياجات العملاء والتعامل مع الشكاوى بطريقة مهنية.
– مساعدة الركاب في الجلوس على مقاعدهم الموضحة على بطاقات الصعود.
– التحقق من نظافة المقصورة.
– المساهمة في شرح قواعد السلامة للمسافرين.
– التجهيز لعمليات الإقلاع والهبوط وتأكيد ربط الأحزمة.
طريقة التقديم
– للاطلاع على المهام الوظيفية والمتطلبات، والتقديم على وظائف طيران الرياض، عبر موقعها الرسمي:
رابط التقديم: (اضغط هنا)