5 علامات تحذيرية وطرق للمقاومة.. كيف تكتشف تعرض هاتفك للاختراق؟

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من أكثر ما يثير قلق مستخدمي الهواتف المحمولة اختراق أجهزتهم، وبخاصة عندما تحتوي على بيانات وصور شخصية قد يتم الاستيلاء عليها.

وكشف موقع (us.norton.com) – برنامج الحماية من الفيروسات – عن كيف يتم اكتشاف قرصنة الهاتف وسرقة المعلومات الشخصية المخزنة عليه من قبل “الهاكرز” باستخدام البرامج الضارة.

علامات تحذيرية لاختراق الهاتف

إذا كان هاتفك يعرض أحد السلوكيات غير المعتادة التالية، أو أكثر من واحد منها، فهناك احتمال كبير على تعرضه للاختراق.

1. نوافذ منبثقة غريبة أو غير ملائمة

إحدى العلامات الواضحة للهاتف المخترق هي النوافذ المنبثقة التي لاتتوقف. تعد الإعلانات الساطعة الوامضة أو ظهور المحتوى المصنف على شكل X على هاتفك مؤشرًا كبيرًا على تعرض هاتفك للاختراق.

2. نصوص أو مكالمات لم تقم بها

إذا لاحظت نصوصًا أو مكالمات من هاتفك لم تقم بها، فربما تكون قد تعرضت للاختراق.

3. استخدام بيانات أعلى من المعتاد

هناك العديد من الأسباب لاستخدام البيانات أكثبر من المعتاد (على سبيل المثال، زيادة استخدام تطبيق جديد). ولكن إذا ارتفع استخدامك للبيانات بشكل كبير دون سبب لذلك، فربما يكون قد تعرض للاختراق.

4. تطبيقات مجهولة على هاتفك

ضع في اعتبارك أن الهواتف الجديدة غالبًا ما تأتي مع تطبيقات تم تنزيلها مسبقًا. ولكن إذا لاحظت ظهور تطبيقات جديدة بمجرد امتلاكك للهاتف، فقد تكون هناك برامج ضارة.

5. استنزاف البطارية بسرعة

إذا كانت بطاريتك تنفد بسرعة أكبر من المعتاد، فقد يكون ذلك بسبب اختراق الجهاز.

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كيف تمنع اختراق هاتفك؟

هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها. في البداية، يجب إخبار جهات الاتصال بأن الهاتف تعرض للاختراق، وأنه لا ينبغي لهم النقر فوق أي روابط تبدو مشبوهة قد يكونون تلقوها منك.

إليك المزيد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها:

احذف التطبيقات المشبوهة

إذا وجدت أن هاتفك تعرض للاختراق، تحقق من تطبيقاتك وحذف أي شيء جاء من مصدر خارجي (بمعنى آخر، ليس متجر تطبيقات آبل أو متجر جوجل بلاي).

تأكد من أن أي تطبيقات تم تنزيلها مؤخرًا جاءت من مطورين ذوي سمعة طيبة ولديها تقييمات جيدة.

برامج مكافحة البرامج الضارة

يمكن أن تساعدك برامج مكافحة البرامج الضارة في تحديد البرامج الضارة في هاتفك واستهدافها. لذا يجب تشغيلها بانتظام، ويفضل استخدام برامج أمان موثوقة للمساعدة في حماية أجهزتك وخصوصيتك على الإنترنت.

أعد ضبط هاتفك

يمكن إزالة غالبية البرامج الضارة من خلال إعادة تعيين إعدادات المصنع لهاتفك.

لكن هذا الإجراء، سيؤدي إلى مسح أي بيانات مخزنة على جهازك، مثل الصور والملاحظات وجهات الاتصال، لذلك من المهم إجراء نسخ احتياطي لهذه البيانات قبل إعادة ضبط جهازك.

قم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك

من المحتمل أنه تم اختراق بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك عندما تم اختراق هاتفك. بمجرد إزالة البرامج الضارة، قم بإعادة تعيين جميع كلمات المرور الخاصة بك وإنشاء كلمات مرور جديدة لكل حساب.

طرق لتجنب اختراق هاتفك

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الحفاظ على أمان هاتفك:

-تجنب تخزين المعلومات الحساسة (مثل أرقام بطاقات الائتمان) على هاتفك. أو قم بتخزينها في تطبيق آمن.

-قم بإيقاف تشغيل بلوتوث عندما لا تستخدمه.

-وقم بإنشاء رمز مرور مخصص للوصول إلى هاتفك.

-قم بتثبيت آخر تحديثات البرامج بمجرد إصدارها.

-قفل التطبيقات الحساسة.

-راقب هاتفك بانتظام بحثًا عن علامات النشاط غير المعتاد، مثل النوافذ المنبثقة أو الاستخدام المفرط للبطارية.

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كيف يتم اختراق الهواتف؟

يستخدم قراصنة الهواتف الذكية مجموعة متنوعة من الأساليب لاختراق الهواتف المحمولة. وتشمل:

-هجمات التصيد

-هجمات الرسائل النصية القصيرة

-برامج التجسس

-سكاروار

-شبكة واي فاي غير آمنة

-التطبيقات الضارة