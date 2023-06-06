الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
44 في الأحساء.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة
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44 في الأحساء.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

44 في الأحساء.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

44 في الأحساء.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة
١٠:٣٤:٣٧ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 44 درجة في الأحساء.

وسجل 43 درجة في مكة المكرمة والخرج و42 في حفر الباطن والصمان، و41 في الرياض وشرورة ووادي الدواسر والدهناء.

كما سجل 40 درجة في المدينة والدمام والتنهات والعلا وينبع، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها 17 والباحة والطائف والقريات 19، وطريف 20 وبيشة 23 درجة مئوية.

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أمطار على 12 منطقة بالمملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم، وحائل.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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