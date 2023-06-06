الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
ارتفاع اليورو والإسترليني.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
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ارتفاع اليورو والإسترليني.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

ارتفاع اليورو والإسترليني.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

ارتفاع اليورو والإسترليني.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
١٠:٣٦:٥٠ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.02 .

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أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.19

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.66

فرنك سويسري 4.15

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.01

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.18

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.65

فرنك سويسري 4.12

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ودفع تقرير وظائف قوي في الولايات المتحدة الأمريكية الدولار نحو التماسك، أمس، أمام العملات الأخرى، خاصة بعدما عزز من توقعات المتعاملين باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه، عوض الدولار الأسترالي خسائر سجلها في وقت مبكر من التعاملات، بعد أن أظهر تقرير انتعاش نشاط الخدمات في الصين وهي الشريك التجاري الرئيس لأستراليا، بحسب “رويترز”.

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