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بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث بمعهد الحرم المكي

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بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث بمعهد الحرم المكي

بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث بمعهد الحرم المكي

بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث بمعهد الحرم المكي
١٠:٢٢:٢٤ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:
بدأت الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات معهد الحرم المكي الشريف في المرحلتين المتوسطة والثانوية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي ١٤٤٤هـ في جنبات بيت الله الحرام.
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وأكد مدير عام معهد الحرم المكي الشريف، الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي، تهيئة كافة الإمكانات لتأدية جميع الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة في أجواء تعليمية وإيمانية، وبإشراف ومتابعة من إدارتي الشؤون التعليمية وشؤون الطلاب فيما يتعلق بترتيب اللجان، ومراقبة الطلاب، وتعزيز دور الإرشاد الطلابي، وتنظيم لجان الرصد والتدقيق والمراجعة.
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وأضاف أن إدارات ووحدات المعهد قد استعدت لتهيئة ظروف مناسبة لاختبار الطلاب والطالبات.

تهيئة أجواء الاختبارات 

وأكد مدير الشؤون التعليمية، الشيخ أحمد بن حمدان الجهني، أن الاختبارات في معهد الحرم المكي الشريف تسير وفق الخطط المعتمدة من مجلس إدارة المعهد، وحرص على دخول وخروج جموع الطلاب والطالبات للجان الاختبارات بيسر وسهولة مع ما يشهده المسجد الحرام من زيادة أعداد الزوار والمتعمرين.
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وأوصى الشيخ الجهني، الطلاب بضرورة إخلاص النية لله تعالى والحرص على الجد والاجتهاد واستغلال الاوقات فيما يعود على الطلاب بالنفع والتحصيل الجيد.
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