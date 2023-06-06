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أسعار الذهب ترتفع اليوم.. وعيار 21 يُسجل 207 ريالات

أسعار الذهب ترتفع اليوم.. وعيار 21 يُسجل 207 ريالات

أسعار الذهب ترتفع اليوم.. وعيار 21 يُسجل 207 ريالات
١٠:١٩:٣٨ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في أسواق المملكة، بالمقارنة بما كما كانت عليه أمس الاثنين.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.55 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 216.84 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 206.99 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.42، وعيار 14 بـ 137.99، وعيار 12 سجل 118.28 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7357 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1656 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236,551 ريال.

أسعار الذهب أمس 

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234.95 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 215.37 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو205.58 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.21، وعيار 14 بـ 137.05، وعيار 12 سجل 117.47 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7307 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1645 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 234,948 ريال.

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والذهب شديد الحساسية تجاه حركة السوق العالمية إذ يصعد ويهبط بناء على حركة الدولار.

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