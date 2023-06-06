واعتقال 14.. إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

تواصل – واس:

أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في عدد من بلدات وقرى الضفة الغربية المحتلة.

وفي بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حارة القنيطرة في البلدة، مما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا من الضفة

وفجر اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

قوات الاحتلال تهدم منزلا في غرب رام الله

وهدمت جرافات الاحتلال اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وقانت جيش الاحتلال ترافقها عدة جرافات، منزل المواطن أسعد غازي شريتح، الواقع في منطقة “عين حراشة” غرب القرية.

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وأشار الخطيب إلى أن المستوطنين في هذه البؤرة يعتبرون من المتطرفين المتشددين الذين يهاجمون المواطنين كل ما سنحت لهم الفرصة، إذ تقع مواجهات وصدامات على الدوام معهم، بحماية من جيش الاحتلال.

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين

فيما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة بلدات وقرى، بمحافظة جنين.

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فيما اقتحمت بلدات: عرابة، وكفر راعي، وفحمة، ورمانة، وزبوبا، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع.