5 أطعمة تحميك من خطر جلطات الدم

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الجلطات الدموية التي تظهر بدون سبب واضح يمكن أن تعرض حياة الشخص لخطر حدوث مضاعفات مهددة للحياة، لذلك، من الضروري تقليل مخاطر تكوّن الكتل.

وكشف الدكتور سني باتيل، طبيب أمراض الباطنة في لندن عن قائمة من خمسة أطعمة تقلل من خطر تكون الجلطات، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

وأضاف، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”: “في حين أنه لا يوجد طعام واحد يمكن أن يضمن منع تجلط الدم، فإن دمج هذه الأطعمة في نظام غذائي متوازن يمكن أن يساهم في نظام دوران صحي أكثر”.

1. الأسماك الدهنية

غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وأسماك المياه الباردة مثل السلمون والماكريل والسلمون المرقط والسردين تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات.

أوضح الطبيب أن تضمين هذا الطعام في النظام الغذائي مرتين على الأقل في الأسبوع يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالجلطات.

2. التوت

التوت مليء بمضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين، التي يمكن أن تمنع الكتل في الجسم.

قال الدكتور باتيل: “تساعد مضادات الأكسدة في تقليل الالتهاب وحماية الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر تكوين الجلطات”.

“حاول تناول كوب واحد على الأقل من خليط التوت عدة مرات في الأسبوع.”

3. الثوم

مع خصائصه المثبتة المضادة للصفائح الدموية والتجلط، يعد الثوم فعالاً بشكل خاص في الحماية من الكتل.

قال الدكتور باتيل: “إن إضافة فص أو فصين من الثوم الطازج أو كمية معادلة من مسحوق الثوم في وجباتك بانتظام يمكن أن يكون مفيدًا”.

4. الكركم

يحتوي الكركم على مركب نشط يسمى الكركمين، والذي يوفر خصائص مضادة للالتهابات.

قال الدكتور باتيل: “قد يساعد في تحسين تدفق الدم، ومنع تراكم الصفائح الدموية، وتقليل مخاطر تكوين الجلطات. إضافة ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين من الكركم إلى أطباقك أو التفكير في تناول مكملات الكركمين (تحت إشراف طبي) يمكن أن يكون مفيدًا”.

5. الشوكولاته الداكنة

يمكن أن يساعد اختيار الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو بنسبة 70 في المائة أو أعلى على تعزيز المحتوى الخاص بك من مركبات الفلافونويد المفيدة.

وأوضح الطبيب أن هذه العناصر النباتية قد ارتبطت بتحسين الدورة الدموية وتقليل التخثر.

وأضاف: “الاعتدال هو المفتاح بسبب محتواه من السعرات الحرارية. استمتع بحصة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة (30-60 جرامًا) كعلاج عرضي”.

وفي حين أن الكميات التي أوصى بها يمكن أن تسهم في اتباع نظام غذائي صحي، إلا أنه لاتوجد توصيات حول كمية محددة لتقليل مخاطر الجلطات.

قال الدكتور باتيل: “ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه كميات عامة يجب وضعها في الاعتبار بالنسبة للأطعمة المذكورة أعلاه”.

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