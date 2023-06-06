اجتماع أوكراني طارئ مع قادة الجيش لبحث تداعيات استهداف سد نوفا كاخوفكا

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بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا في خيرسون، عقد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اجتماعًا طارئًا مع القادة الأمنيين لبحث تداعيات الموقف.

زيلينسكي: روسيا لن تتمكن من إيقاف أوكرانيا

وأوضح زيلينسكي، أن روسيا لن تتمكن من إيقاف أوكرانيا سواء بقطع المياه أو الصواريخ أو أي شيء آخر.

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وأكد أن استهداف سد نوفا كاخوفكا يؤكد ضرورة طرد القوات الروسية من كل الأراضي الأوكرانية.

تدمير سد نوفا كاخوفكا جريمة حرب

وكشف الرئاسة الأوكرانية، أن تدمير سد نوفا كاخوفكا جريمة حرب، مؤكدة أن استهداف سد نوفا كاخوفكا يهدد محطة زابوريجيا لكن الوضع تحت السيطرة.

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وقال مسؤول أوكراني: إن ارتفاع منسوب نهر دنيبرو بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا، وسط إجلاء 16 ألف شخص من “منطقة حرجة” بعد تدمير سد كاخوفكا.

22 ألف شخص و14 حيًا سكنيًا تأثروا بالفيضان

وأشار إلى أن 22 ألف شخص و14 حيًا سكنيًا تأثروا بالفيضان بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا، وأن المياه بمحيط نوفا كاخوفكا ارتفعت 5 أمتار وغمرت قرى محيطة.

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وأكد وزير خارجية أوكرانيا، أن استهداف سد نوفا كاخوفكا يعرض آلاف المدنيين للخطر، مبينة أن استهداف سد نوفا كاخوفكا جريمة حرب شنيعة، وأكبر كارثة تكنولوجية في أوروبا منذ عقود.

استهداف السد يُهدد محطة زابوريجيا

ولفتت وكالة الطاقة الأوكرانية، إلى أن استهداف سد نوفا كاخوفكا يُهدد محطة زابوريجيا لكن الوضع تحت السيطرة.

300 منزل مهدد بالانهيار

فيما اتهم عمدة نوفا كاخوفكا الموالي لروسيا أوكرانيا باستهداف السد وخلق كارثة، لافتًا إلى أن300 منزل مهدد بالانهيار في منطقة الفيضان بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا.