الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
قصة أكبر تمساح في العالم عمره 120 سنة
سكني: الاعتراض على حالة الاستحقاق في هذه الحالة
استقرار أسعار الذهب عالميًا.. لهذا السبب
بشرى للخريجين.. “أرامكو” تفتح باب التوظيف المباشر لهؤلاء في كافة التخصصات
للآباء والأمهات.. 7 مهارات أساسية يجب أن يتعلمها الأطفال
صباح التفاؤل والبهجة… “يخبرني الصباح” يتصدر الترند بالمملكة

الرئيسية

 /

منوعات

 /

قصة أكبر تمساح في العالم عمره 120 سنة

قصة أكبر تمساح في العالم عمره 120 سنة

قصة أكبر تمساح في العالم عمره 120 سنة
٠٩:٣١:٥٤ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

احتفل تمساح، يبلغ طوله 18 قدمًا يُعرف بأنه الأكبر في العالم، بيوم ميلاده الـ 120.

وعثر على التمساح “كاسيوس” المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، في نهر فينيس، في منطقة محطة لا بيل في الإقليم الشمالي بأستراليا، في عام 1984.

وتوصل فريق من العلماء إلى التمساح بعد تطوره في سلسلة من حوادث نفوق الماشية في المنطقة.

اقرأ أيضًا:

مشهد مذهل.. رجل يمتطي تمساحا وهذه نهايته (فيديو)

كيف يتم العثور عليه؟

ويتذكر جرايم ويب، أحد العلماء الذين أمسكوا بالتمساح، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية: “كان يبلغ من العمر 16 قدمًا و10 بوصات مع وجود ما لا يقل عن 6 بوصات أخرى من الذيل مفقودًا وقليلًا من أنفه مفقود”.

يعيش التمساح الآن في معرض الأحياء المائية “مارينلاند كروك بارك” في جرين أيلاند بالقرب من ولاية كوينزلاند.

قال تودي سكوت، الذي اشترى جده، جورج كريج، التمساح وأحضره إلى جرين آيلاند في عام 1987، إن الباحثين يقدرون أن التمساح يبلغ من العمر حوالي 120 عامًا.

أضاف: “لا يزال لديه الكثير من الحماس. بشكل عام، تميل الزواحف القديمة الكبيرة إلى أن تكون نوعًا ما سهلة الانقياد وغير مهتمة. كاسيوس مستعد دائمًا للتفاعل. إنه أحد أكثر التماسيح حيوية لدينا وجذاب للغاية”.

اقرأ أيضًا:

“أمم أمثالكم”.. قطة تخرج طعامها من فم تمساح (مشهد مذهل)

الكلمات الدلالية:
أكبر تمساح بالعالم تمساح كاسيوس موسوعة جينيس

مواد ذات صلة

المزيد
جمل هائج يعضّ و”يبرُك” على صاحبه الأمريكي حتى الموت

جمل هائج يعضّ و”يبرُك” على صاحبه الأمريكي حتى الموت

٠٢:٥٠ م، الأربعاء، ١٥ أكتوبر ٢٠١٤
شاهد.. نفوق آلاف الأسماك على الشواطئ

شاهد.. نفوق آلاف الأسماك على الشواطئ

١٠:٥٤ م، الأحد، ٠١ يناير ٢٠١٧
مشاهد مرعبة.. للمرة الثالثة حمم بركان «لابالما» تصل إلى البحر

مشاهد مرعبة.. للمرة الثالثة حمم بركان «لابالما» تصل إلى البحر

١١:٥٤ ص، الثلاثاء، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
سيارات جديدة من «تسلا» تمكنك من النوم أثناء القيادة

سيارات جديدة من «تسلا» تمكنك من النوم أثناء القيادة

١١:٣٠ ص، الأثنين، ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *