قصة أكبر تمساح في العالم عمره 120 سنة

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احتفل تمساح، يبلغ طوله 18 قدمًا يُعرف بأنه الأكبر في العالم، بيوم ميلاده الـ 120.

وعثر على التمساح “كاسيوس” المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، في نهر فينيس، في منطقة محطة لا بيل في الإقليم الشمالي بأستراليا، في عام 1984.

وتوصل فريق من العلماء إلى التمساح بعد تطوره في سلسلة من حوادث نفوق الماشية في المنطقة.

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كيف يتم العثور عليه؟

ويتذكر جرايم ويب، أحد العلماء الذين أمسكوا بالتمساح، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية: “كان يبلغ من العمر 16 قدمًا و10 بوصات مع وجود ما لا يقل عن 6 بوصات أخرى من الذيل مفقودًا وقليلًا من أنفه مفقود”.

يعيش التمساح الآن في معرض الأحياء المائية “مارينلاند كروك بارك” في جرين أيلاند بالقرب من ولاية كوينزلاند.

قال تودي سكوت، الذي اشترى جده، جورج كريج، التمساح وأحضره إلى جرين آيلاند في عام 1987، إن الباحثين يقدرون أن التمساح يبلغ من العمر حوالي 120 عامًا.

أضاف: “لا يزال لديه الكثير من الحماس. بشكل عام، تميل الزواحف القديمة الكبيرة إلى أن تكون نوعًا ما سهلة الانقياد وغير مهتمة. كاسيوس مستعد دائمًا للتفاعل. إنه أحد أكثر التماسيح حيوية لدينا وجذاب للغاية”.

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