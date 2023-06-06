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حصدت الحافظة، هبة ماجد الصفدي، من فئة المكفوفين لقب خيركم بنيلها المركز الأول على حافظات القرآن بجدة لعام 1443هـ.

وذلك في حفل جمعية خيركم الذي أقيم يوم أمس لتكريم الحافظات برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وبحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة مشاعل بنت مقرن بن عبدالعزيز آل سعود.

الصفدي توجت بالمركز الأول بالفرع الثاني

الصفدي الطالبة بدار الصديقة 7 ليست بغريبة عن منصات التتويج فخلال الثلاثة أشهر الماضية توجت بالمركز الأول بالفرع الثاني.

وذلك على مستوى جدة في جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز القرآنية على مستوى المحافظة، والثانية بنفس الفرع على مستوى المملكة.

حصدت جائزة المركز الأول في رمضان

كما حصدت في رمضان جائزة المركز الأول في الفرع الأول بالمسابقة القرآنية التي نظمتها جامعة جدة.

وعن سر تميزها وحصدها الألقاب أوضحت أن توفيق الله وفضله قبل كل شيء ثم دعم ودعوات والديّ الكريمين.

حالها مع القرآن

وبينت أنها وقت المسابقة تتحلى بالهدوء، وتشعر بالسكينة والطمأنينة، وتثق بالله، وتدعو ربها أن تكون الأولى واستجاب الله دعاءها فله الحمد والمنة.

ويوم أمس، أقيم حفل القسم النسائي بخيركم، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة مشاعل بنت مقرن بن عبدالعزيز آل سعود.

وتنوعت فقرات الحفل ما بين الكلمات الخطابية والعروض المرئية لإنجازات الشطر النسائي على مدى العام.

وشاهد الحاضرات فقرة “عُرس وغرس” والتي تناولت لقطات من سيرة الدكتورة فاطمة نصيف رحمها الله – رئيسة الشطر النسائي السابقة – والتي عملت في مجال خدمة القرآن لما يقارب الـ50 عامًا.

أسماء الطالبات الأوائل على مستوى محافظة جدة

وقد أعلنت في ختام الحفل أسماء الطالبات الأوائل على مستوى محافظة جدة وهنّ على النحو التالي:

الأولى هبة ماجد رشدي الصفدي من دار الصديقة 7.

الثانية لين أحمد صباغ من دار الصديقة 11.

الثالثة أسماء حسام مصطفى من دار نهج الإحسان.

الرابعة لين عمرو البنا من دار الهدى.

الخامسة زينب عبد الكريم سليمان من مسجد الشفا.

السادسة جودي محمد سليق من دار الريان.

السابعة دلال محمد الجهني من مسجد عمر باصبرين.

الثامنة مرام عبد المجيد الأهدل من مسجد الإيمان.

التاسعة وجدان عبد الملك ثابت مندار الصديقة 6.

العاشرة أمجاد سعيد يسلم حماد من دار الصديقة 6.

الحادية عشرة لبابة محمد الدرة من دار الصديقة 11.

الثانية عشرة سراء عمر سهيل من مسجد التوفيق.

الثالثة عشرة ياسمين أحمد خلوف من مسجد الملك عبد العزيز.