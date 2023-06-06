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76 ريالاً تتسبب في توقف منظومة الصرف الصحي بجازان
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76 ريالاً تتسبب في توقف منظومة الصرف الصحي بجازان

76 ريالاً تتسبب في توقف منظومة الصرف الصحي بجازان

76 ريالاً تتسبب في توقف منظومة الصرف الصحي بجازان
٠٩:٤٥:١٢ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انتشرت مياه الصرف الصحي في الشوارع والطرقات بجازان، بسبب التعاقد مع متعهد جديد والذي فرض بدوره رسوما بنحو 76 ريالاً على كل وايت شيفت.

أخطار جسيمة تحيط بالأهالي

وبحسب “الوطن”، فإن هناك أخطارًا جسيمة تحيط بأهالي المناطق التي توقف العمل بها، ومنها انتشار حمى الضنك وعودة اﻷوبئة.

وفرض المتعهد الجديد – بجانب الرسوم – إفراغ مياه الصرف في مرمى الصرف الصحي ورش الوايتات بلون محدد، وكتابة اسم مؤسسته على الوايتات، الأمر الذي رفضته العمالة وقررت التوقف عن العمل.

وكشف مصدر أن التعاقد مع المتعهد الجديد جاء من منطلق القضاء على العشوائية والرغبة في تقديم خدمات بيئية أفضل.

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انتشار مياه الصرف

ولكن أدى هذا الإجراء إلى انتشار مياه الصرف الصحي على طريق أبوعريش_جازان، قرب المنشآت التجارية، واختلاطها بالنفايات، وسط تذمر ومعاناة المواطنين، ومرتادي الطريق.

كما ترتب على ذلك تكدس وايتات الشفط بالموقع المخصص لها بجانب دوار البئر، وخلو المكان من العمالة، وسط مطالبات بسرعة التدخل وإنهاء المعاناة.

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الكلمات الدلالية:
السعودية المملكة جازان مياه الصرف مياه الصرف الصحي

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