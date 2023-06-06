تحذير عاجل من “التأمينات” بشأن عودة صاحب المعاش إلى عمل جديد

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، توضيحًا مهمًا وتحذيرًا بشأن عودة صاحب المعاش إلى عمل جديد.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أنه في حال عودة صاحب معاش التقاعد المبكر التابع لنظام التأمينات إلى عمل خاضع لنظام التأمينات، وكان عمره عند العودة إلى العمل أقل من الستين؛ يخضع للنظام إلزاميًا ويُوقف صرف معاشه.

إضافة مدة اشتراك

وبينت في الوقت نفسه، أنه يمكن تقديم طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيها من قبل صاحب العمل، واتباع إرشادات الخدمة من خلال زيارة هذا الرابط.

وأضافت أنه لا يمكن تسجيل مدد اشتراك أكثر من 24 شهرًا السابقة لتاريخ تقديم الطلب.

صرف المعاش الشهري

كما كشفت مؤسسة التأمينات، أنه تم الانتهاء من صرف معاشات التقاعد والمنافع التأمينية للمستحقين في نظام التأمينات مسبقًا بتاريخ: 1/5/2023م”.

وصدر نظام التعطل عن العمل “ساند” بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1435/3/12هـ.

وبدأ تطبيق النظام في المملكة اعتبارًا من 1435/11/1هـ للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري، وابتداءً من 2014/9/1م للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي.

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لا يمكن صرف المعاش دون توافر هذا الشرط

كما حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من عدم إمكانية صرف المعاش دون توفر شرط مهم جدًا يغفل عنه الكثير.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أن المشترك يستحق صرف معاش التقاعد عند توفر مدة اشتراك متصلة أو متقطعة في نظام التأمينات.

وشدد على أن المدة لا تقل عن 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين، وأنه يمكن الاطلاع على شروط صرف معاش التقاعد المبكر.

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المنافع التأمينية

وكشفت المؤسسة أن المنافع التأمينية التي تقدمها للمشتركين تشمل التالي:

1- منافع المعاشات.

2- منافع الأخطار المهنية.

3- منافع التعطل عن العمل “ساند”.

ما شروط استحقاق التعويض؟

وفي وقت سابق، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن شروط الحصول على تعويض “ساند” للمتعطلين عن العمل.

وبينت المؤسسة أنه يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:

1 – أن يكون مواطنًا.

2 – أن يكون قادرًا على العمل.

3 – ألا يكون قد بلغ سن الستين.

4 – ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.

5 – توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

6 – ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

7- ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.