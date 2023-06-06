استقرار أسعار الذهب عالميًا.. لهذا السبب

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سجلت أسعار الذهب استقرارًا اليوم في التعاملات الآسيوية وسط توقعات بتوقف البنك المركزي الأمريكي عن تشديد سياسته النقدية.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1961.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0016 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1977.30 دولار.

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استقرار مؤشر الدولار

ورغم هبوطه أمس، استقر مؤشر الدولار اليوم، في الوقت الذي تراجع فيه العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 3.683 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 23.5595 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1028.03 دولار، ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم عند 1413.10 دولار بعدما هبط في الجلسة الماضية.

وأمس، سجلت أسعار الذهب في تعاملات محدودة النطاق تراجعًا، مع ارتفاع الدولار مدعومًا بتقرير قوي عن الوظائف بما فاق أثر احتمالات توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

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أسعار الذهب

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% مسجلا 1945.09 دولار للأوقية حلول الساعة (05:45) بتوقيت جرينتش وجرى تداوله في نطاق بلغ سبعة دولارات. وتحوم الأسعار قرب أدنى مستوياتها منذ 30 مايو .

وفي الوقت نفسه، هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1959.80 دولار للأوقية بحسب “رويترز”.