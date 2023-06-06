للآباء والأمهات.. 7 مهارات أساسية يجب أن يتعلمها الأطفال

تواصل – فريق التحرير:

يصف المعلمون المهارات الحياتية بأنها مهارات “التعلم للتعلم”، والتي يمكن تطويرها من خلال الأنشطة اليومية المقصودة.

ويكتسب الطفل المهارات الحياتية عن طريق التعليم والخبرة؛ فتساعده في التعامل بفعالية مع المشاكل التي تواجهه.

وتشمل هذه المهارات: الإبداع والتفكير النقدي وايجاد الحلول للمشاكل والقدرة على التواصل مع الآخرين والتعاون معهم، إلى جانب الاستقلالية والوعي والمسؤولية الشخصية والاجتماعية.

وكشف موقع (brighthorizons.com) عن المهارات الحياتية السبع الأساسية التي يجب دمجها في الروتين اليومي للطفل على النحو التالي:

. التركيز والتحكم في النفس

الجداول والعادات والروتين، لا تخلق شعورًا بالأمان فحسب، بل تساعد الأطفال أيضًا على تعلم ضبط النفس والتركيز.

تحدث مع طفلك حول ما يمكن توقعه كل يوم. نظّم منزلك حتى يعرف طفلك مكان وضع الأحذية والمتعلقات الشخصية.

نحن نعيش في حياة صاخبة، لذا فإن الأنشطة الهادئة مثل قراءة كتاب أو الاستمتاع بالأنشطة الحسية يمكن أن تساعد طفلك على زيادة التركيز.

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. وجهة نظر الآخرين

التفكير في وجهة نظر الآخرين لا يأتي بشكل طبيعي لمعظم الأطفال، ولكن يمكن تطويره. ناقش مشاعر ودوافع الشخصيات في الكتب التي يقرأها، وتدوين الملاحظات حول ما يشعر به الآخرون.

. التواصل

يحتاج الأطفال إلى تفاعلات شخصية كل يوم لبناء مهارات اجتماعية وعاطفية صحية، بما في ذلك القدرة على فهم الآخرين والتواصل معهم.

وفي حين أن الوتيرة التي يطورون بها هذه المهارات قد تختلف، يحتاج الأطفال إلى تعلم كيفية “قراءة” الإشارات الاجتماعية والاستماع بعناية.

يجب أن يفكروا في ما يريدون توصيله والطريقة الأكثر فعالية لمشاركته. مجرد التحدث مع شخص بالغ مهتم يمكن أن يساعد في بناء هذه المهارات. اقضِ وقتًا كل يوم في الاستماع والاستجابة لطفلك دون تشتيت الانتباه.

. بناء الروابط

يبدأ الأطفال الصغار في رؤية الروابط والأنماط أثناء قيامهم بفرز الأدوات المنزلية الأساسية مثل الألعاب والجوارب. تساعد الأفعال البسيطة، مثل اختيار الملابس المناسبة للطقس، على بناء الروابط.

أشر إلى المزيد من الروابط المجردة في الحياة، أو في القصص التي تقرأها، على سبيل المثال، “هذا الكتاب يذكرني عندما التقطنا أصداف البحر على الشاطئ”.

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. التفكير النقدي

نحن نعيش في عالم معقد حيث يُطلب من البالغين تحليل المعلومات واتخاذ قرارات بشأن أشياء لا تُعد ولا تُحصى كل يوم.

واحدة من أفضل الطرق لبناء التفكير النقدي هي من خلال اللعب الثري المفتوح. تأكد من أن طفلك لديه وقت كل يوم للعب بمفرده أو مع الأصدقاء.

من خلال اللعب، يصوغ الأطفال الفرضيات، ويخاطرون، ويجربون أفكارهم، ويرتكبون الأخطاء، ويجدون الحلول – جميع العناصر الأساسية في بناء التفكير النقدي.

. مواجهة التحديات

واحدة من أهم السمات التي يمكن أن نطورها في الحياة هي القدرة على مواجهة التحديات، والتعافي من الفشل، والاستمرار في المحاولة.

شجع طفلك على تجربة أشياء جديدة واسمح له بالمخاطرة المعقولة، مثل تسلق شجرة أو ركوب الدراجة. أو اطلب منه كيف يتعلم ربط الحذاء. ركز على الجهد أكثر من الإنجاز، على سبيل المثال، “كان تعلم ربط الحذاء صعبًا، لكنك واصلت المحاولة. أحسنت”.

. التعلم الذاتي الموجه

الطفل الذي يحب التعلم نادرًا ما يشعر بالملل في الحياة. لتشجيع طفلك على حب التعلم، حاول الحد من مشاهدة التلفزيون وشجعه على القراءة واللعب والاستكشاف المفتوح.

كن نموذجًا للفضول والحماس من خلال زيارة المكتبة أنت وطفلك معًا، والاحتفاظ بالمستلزمات الحرفية، وإتاحة الألعاب، مع السماح ببعض العبث في المنزل.

باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك بسهولة مساعدة طفلك على بناء المهارات الأساسية.