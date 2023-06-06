إبادة بيئية في أوكرانيا.. المياه تغمر المنطقة بعد انهيار سد خيرسون وبدء عمليات الإجلاء

تواصل – وكالات:

عقب تفجير سد نوفا كاخوفكا، طالبت السلطات الأوكرانية، سكان القرى المتضررة على إخلاء منازلهم وإغلاق الأجهزة الكهربائية.

انفجار سد نوفا كاخوفكا “إبادة بيئية” لأوكرانيا

وأكد رئيس الموظفين في الرئاسة الأوكرانية، أن انفجار سد نوفا كاخوفكا ما هو إلا “إبادة بيئية” لأوكرانيا.

وأعلنت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، الثلاثاء، أن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في خيرسون.

وأوضحت أنه تم تنبيه وحدات من الشرطة الوطنية ودائرة الطوارئ الحكومية في منطقة خيرسون لتحذير السكان المدنيين وإجلائهم من مناطق الفيضانات المحتملة.

اقرأ أيضًا:

بعد سقوط باخموت.. خطوة أوروبية مفاجئة قد تغير مجرى الحرب في أوكرانيا

BREAKING: Reported footage of the blown up Nova Kakhovka dam in Kherson Oblasthttps://t.co/fBysDwMaJihttps://t.co/FSAPDOnwDn pic.twitter.com/za0BOSM0Sp — Faytuks News Δ (@Faytuks) June 6, 2023

مستوى المياه آخذ في الارتفاع

وحسب “سكاي نيوز”، فإن مستوى المياه آخذ في الارتفاع ويجب على كل شخص في منطقة الخطر، اتباع تعليمات رجال الإنقاذ ورجال الشرطة.

وبينت أن تدمير سد نوفا كاخوفكا سيؤثر على إمدادات المياه إلى القرم، مؤكدة أن نحو 80 قرية قد تتأثر بعد تدمير السد الذي يقع السد على نهر دنيبرو، وبجانبه محطة كاخوفكا الكهرومائية.

موجة مياه عارمة بعد تفجير السد

وأشارت إلى أن السد يحتجز 18 مليون متر مكعب من المياه، وسيُحدث تفجيره موجة مياه عارمة قد يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار وعرضها 5 كيلومترات.

سد كاخوفكا نقطة الضعف الكبرى في خيرسون

ويعتبر سد كاخوفكا نقطة الضعف الكبرى في خيرسون، فتدميره سيشكل كارثة حقيقية، كما أن نسف السد سيدمر نظام قنوات الري في معظم جنوب أوكرانيا.