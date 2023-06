إبادة بيئية في أوكرانيا.. المياه تغمر المنطقة بعد انهيار سد خيرسون وبدء عمليات الإجلاء

تواصل – وكالات:

عقب تفجير سد نوفا كاخوفكا، طالبت السلطات الأوكرانية، سكان القرى المتضررة على إخلاء منازلهم وإغلاق الأجهزة الكهربائية.

وأكد رئيس الموظفين في الرئاسة الأوكرانية، أن انفجار سد نوفا كاخوفكا ما هو إلا “إبادة بيئية” لأوكرانيا.

وأعلنت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، الثلاثاء، أن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في خيرسون.

وأوضحت أنه تم تنبيه وحدات من الشرطة الوطنية ودائرة الطوارئ الحكومية في منطقة خيرسون لتحذير السكان المدنيين وإجلائهم من مناطق الفيضانات المحتملة.

