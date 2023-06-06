صباح التفاؤل والبهجة… “يخبرني الصباح” يتصدر الترند بالمملكة

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تصدر هاشتاق “يخبرني الصباح” الترند في المملكة، والذي اجتذب العديد من المغردين إلى التدوين تحته بعبارات تدعو إلى التفاؤل والبهجة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

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أقدار نتفائل بها

ومما كتبه المغردون تحت هاشتاق “#يخبرني_الصباح”، قال أحدهم: “إن مع الشروق هناك أقدار نتفائل بها ونشكر الخالق عليها..”.

بينما حث آخر على فعل الخير، قائلاً: كل شي يرحل إلا الخير.. يظل مغروساً في النفوس الطيبة هنيئاً لمن يزرع الأمان والابتسامة في نفوس وعلى وجوه الآخرين”.

فيما قدم عبدالعزيز السلطان، همسة تربوية للآباء مع نمسات الصباح اقنداءً بالنبي ﷺ.

وكتب قائلاً: كان الرسول ﷺ #قدوتنا في بناء العلاقة وكان نموذجًا رائعًا للتربية؛ كان يقبّل فاطمة الزهراء كلما رآها، وقبل جبينها ويدها واحتضنها في بيته وفي مسجده وأمام الصحابة”.

وتابع ناصحًا: “أخيرًا: ابني علاقة مع ابنك من خلال.. مسكة اليد ” تقوية العلاقة والحب” – إذا كان…”.

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صباح الأمل بالله

فيما عبر آخر قائلاً: وما الصباح، سوى نافذة أمل تنظر من خلالها لـ روعهّ الحياة، تخبرك أن أحلامك تتأخر قليلآ ؛ ولكنها ستشرق كـالشّمس لامحالة، صباح الأمل بالله والثقة فيما عنده”.

وذكّر مغرد بحسن التوكل على الله في بداية اليوم، قائلاً: “فوضته أمري وشأني كله فهو العليم بحاجتي وسؤالي، كالطير يغدو ليس يعلم رزقه متوكلًا في سائر الأحوال..”.