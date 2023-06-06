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قبل انقضاء المهلة.. خطوات التقديم لحركة النقل الداخلي للمعلمين
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قبل انقضاء المهلة.. خطوات التقديم لحركة النقل الداخلي للمعلمين

قبل انقضاء المهلة.. خطوات التقديم لحركة النقل الداخلي للمعلمين

قبل انقضاء المهلة.. خطوات التقديم لحركة النقل الداخلي للمعلمين
٠٨:٠٦:٠١ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت العديد من الإدارات التعليمية، تمديد فترة التقديم على النقل الداخلي في نظام نور لمدة يومين إضافيين، لإتاحة الفرصة أمام المعلمين والمعلمات الذين لم يتقدموا حتى الآن بطلبات النقل.

وعلى ضوء قرار التمديد، تستمر فترة التقديم على إجراءات النقل الداخلي حتى مساء يوم الأربعاء 18 من ذي القعدة 1444هـ.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن مصادر مطلعة، أن القرار يأتي من أجل إتاحة الفرصة للمنقولين خارجيًا من أجل الالتحاق بحركة النقل الداخلي في مناطقهم التي نقلوا إليها.

وجاء ذلك متزامنًا مع قرار وزارة التعليم الأخير القاضي بفتح باب العدول عن النقل الخارجي، وحتى يكون هناك استيعاب أكبر للراغبين، وبالتالي تحقيق استقرار أفضل للميدان التعليمي”، وفق المصادر ذاتها.

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التقديم من خلال نظام نور

وسيكون التقدم لحركة النقل الداخلي متاحًا للمعلمين والمعلمات من خلال نظام نور.

كما أتاحت الوزارة لمعلمي ومعلمات العقود التقدم لحركة النقل الداخلي من خلال نظام نور أيضًا.

وكان مقررًا في الأصل أن تستمر إجراءات نقل الطلبات ابتداءً من يوم الأربعاء 11 ذو القعدة 1444هـ، الموافق 31 مايو 2023م، وحتى يوم الثنين 16 ذوالقعدة 1444هـ، الموافق 5 يونيو 2023م.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج الحركة خلال الفترة من 29 من شهر ذي القعدة الجاري وحتى 4 من شهر ذي الحجة.

ومنحت الوزارة مهلة ثلاثة أيام للاعتراض على نتائج الحركة منذ إعلانها إلكترونيًا، على أن يبدأ تطبيق حركتي النقل الخارجي والداخلي في بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ.

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خطوات طلب النقل الداخلي للمعلمين

الدخول على نظام نور بطريقتين:

الأولى: عن طريق إدراج اسم المستخدم وكلمة السر لنظام نور

الثانية: عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد.

-اختيار أيقونة خدمات شؤون المعلمين.

-التوجه إلى أيقونة رغبات النقل الداخلي.

-النقر على إضافة طلب داخلي.

-التهمل والاطلاع على الإقرار

-وضع علامة صح على أيقونة الاطلاع للتمكن من الانتقال للصفحة التالية.

-يمكنك بعد ذلك إضافة الرغبات واتباع الخطوات الخاصة بإدخالها وترتيبها.

-بعد الانتهاء من إدخال الرغبات ستظهر صفحة بها تاريخ الطلب وباقي البيانات.

-بعد ذلك يمكن طباعة استمارة النقل الداخلي.

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