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سبب غريب.. الشرطة الأمريكية تقبض على عريس يمني أثناء زفافه (فيديو)
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سبب غريب.. الشرطة الأمريكية تقبض على عريس يمني أثناء زفافه (فيديو)

سبب غريب.. الشرطة الأمريكية تقبض على عريس يمني أثناء زفافه (فيديو)

سبب غريب.. الشرطة الأمريكية تقبض على عريس يمني أثناء زفافه (فيديو)
٠٨:١١:٣٨ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، لحظة توقيف الشرطة الأمريكية لعريس يمني أثناء احتفاله بزفافه مع مجموعة من أصدقائه.

ووفقًا لمصادر، فإن اعتقال العريس جاء على خلفية حمل الشاب اليمني لسلاح قناصة أثناء زفافه في الشارع.

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تجريم حمل السلاح

وبحسب المصادر، فإن القانون الأمريكي يجرم حمل السلاح من هذا النوع سيما غير المرخص.

وأظهر المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، أفرادًا من الشرطة الأمريكية أثثاء وضعهم الأصفاد في يد العريس وأصدقائه.

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إطلاق سراح العريس

وتم إطلاق سراح العريس لاحقًا.

وتختلف قوانين حمل السلاح من ولاية إلى أخرى، فهناك 5 ولايات أمريكية فقط تمنع حمل المسدسات علنًا، و32 ولاية تسمح بذلك من دون رخصة، مقابل 13 ولاية تتطلب ترخيصًا.

والولايات التي تمنع حمل المسدسات علنًا، هي: كاليفورنيا – فلوريدا – إلينوي – نيويورك – كارولاينا الجنوبية – مقاطعة كولومبيا.

أما الولايات التي تستلزم رخصة لحمل المسدسات، فهي: جورجيا – هاواي – إنديانا – أيوا – ماريلاند – ماساشوستس – مينوسوتا – نيوجرسي – أوكلاهوما – رود إيلاند – تينيسي – تكساس – يوتا.

 

الكلمات الدلالية:
الشرطة الأمريكية عريس يمني قوانين حمل السلاح بأمريكا

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