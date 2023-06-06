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ما الحد المانع لاستقدام العمالة المنزلية وتأثيره على الضمان؟.. “الموارد” توضح
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ما الحد المانع لاستقدام العمالة المنزلية وتأثيره على الضمان؟.. “الموارد” توضح

ما الحد المانع لاستقدام العمالة المنزلية وتأثيره على الضمان؟.. “الموارد” توضح

ما الحد المانع لاستقدام العمالة المنزلية وتأثيره على الضمان؟.. “الموارد” توضح
٠٨:٠٠:٣٢ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للموارد البشرية مع سؤال أحد المتابعين بشأن العمالة ومدى تأثيرها على الضمان.

وقال المستفيد في سؤاله: “أبغي أقدم على عامل.. هل يؤثر على الضمان؟ وما الحد المانع للعمال في الضمان؟ كم أقدر أستقدم؟.

وردًا على ذلك، قالت الموارد: “يؤثر على استحقاق المعاش وجود عدد 3 عمالة منزلية أو أكثر للأسرة، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية الطبية”.

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الخصم من المعاش

في وقت سابق، قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنه لا يحق للبنك الخصم من معاش الضمان الاجتماعي.

وأضافت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “لا يحق للبنك خصم أي مبلغ من المعاشات الضمانية، ويتم تقديم شكوى في حال تم إثبات ذلك”.

الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين، وأموال هذا البرنامج من الزكاة.

ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على المواطنين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنه في نظام الضمان الاجتماعي

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الكلمات الدلالية:
السعودية الضمان المملكة الموارد عمالة

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