قبل صرف الدفعة 67.. تنبيه عاجل من حساب المواطن لأصحاب العقارات

تواصل – فريق التحرير:

أصدر حساب المواطن، توضيحًا جديدًا بشأن تأجير الأصول العقارية، وما إذا كان لذلك تأثير على استحقاقية برنامج الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد ملاك العقارات حول ما إذا كان بإمكانه الحصول على الدعم في حال قيامه بتأجيرها؟.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأنه “في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الافصاح عنها في حسابك، واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك)، وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية)، وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن”،

موعد صرف الدفعة 67

وحدد حساب المواطن، صرف الدفعة 67 – شهر يونيو، يوم الأحد المقبل، الموافق 11 يونيو.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

اقرأ أيضًا:

هل تجديد العقد لنفس المستأجر يلزم تحديث بيانات حساب المواطن؟

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

اقرأ أيضًا:

حساب المواطن يتفاعل مع مستفيد أبلغ بانقطاع الدعم من شهرين

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.