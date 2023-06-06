خدمة اليوم.. 9 خطوات لتمديد تأشيرة خروج وعودة خارج المملكة من خلال منصة أبشر

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم الثلاثاء، خطوات لتمديد تأشيرة خروج وعودة خارج المملكة من خلال منصة أبشر.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن الخدمة تتيح للمستفيدين تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة، عبر هذه الخطوات والمتطلبات:

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الخطوات

1 – ادخل على منصة أبشر.

2 – اختر “أبشر أفراد”.

3 – سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور على منصة “أبشر أفراد”.

4 – ستصلك رسالة نصية لرقم جوالك المسجل في أبشر، فضلا أدخله في النافذة التالية.

5 – ادخل إلى صفحة “أفراد الأسرة غير السعوديين والمكفولين”.

6 – بعد قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، اختر “موافق”.

7 – تأكد من بيانات المستفيد، ثم حدّد مدة التمديد، واختر “تمديد التأشيرة”.

8 – اختر “تأكيد”.

9 – تصلك رسالة بتمديد التاشيرة بنجاح.

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المتطلبات

1 – أن تكون الإقامة سارية المفعول.

2 – تسديد الرسوم.

3 – أن تكون التأشيرة سارية المفعول.

4 – سريان صلاحية رخصة العمل.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 992 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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