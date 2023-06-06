بعد يومين من قرار خفض الإنتاج.. تراجع أسعار النفط

تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتتخلى عن معظم المكاسب التي حققتها الجلسة الماضية بعد إعلان المملكة، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، اعتزامها زيادة خفض الإنتاج.

اقرأ أيضًا:

3 % ارتفاعًا في أسعار النفط.. و”برنت” يسجل 78 دولارًا للبرميل

تراجع أسعار خام برنت

وتراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت 23 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 76.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0020 بتوقيت جرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتًا أو 0.4 بالمئة ليسجل 71.90 دولار للبرميل.

وكان برنت قد ارتفع بما بلغ 2.6 دولار يوم الاثنين بينما زاد الخام الأمريكي بما بلغ 3.3 دولار بعد بضع ساعات من قول المملكة إنها تعتزم خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًا إلى تسعة ملايين برميل يوميًا في يوليو القادم.

اقرأ أيضًا:

بعد قرار أوبك.. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 4 % في بداية تداولات الأسبوع

دعم أسعار النفط الخام

ويأتي هذا الخفض الطوعي، وهو أكبر خفض تقرره المملكة منذ سنوات، بالإضافة إلى اتفاق أشمل لتحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، للحد من المعروض في مسعى لدعم أسعار الخام.

ويضخ تحالف أوبك+ حوالي 40 بالمئة من إنتاج النفط الخام العالمي.

لكن الكثير من هذه التخفيضات التي أعلنت بعد اجتماع أوبك في فيينا يوم الأحد ربما لا يكون لها تأثير حقيقي إذ خفضت المجموعة مستويات الإنتاج المستهدفة لكل من روسيا ونيجيريا وأنجولا لتماشى مع مستويات الإنتاج الفعلي الحالية.

اقرأ أيضًا:

يبدأ في يوليو لمدة شهر قابلة للتمديد.. تفاصيل الخفض الطوعي لإنتاج المملكة من النفط