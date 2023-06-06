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بدون إصابات.. الدفاع المدني يخمد حريقًا في ورشة نجارة بالدمام

بدون إصابات.. الدفاع المدني يخمد حريقًا في ورشة نجارة بالدمام

بدون إصابات.. الدفاع المدني يخمد حريقًا في ورشة نجارة بالدمام
٠٦:٥٢:٥١ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، فجر اليوم الثلاثاء، عن إخماد حريق في ورشة نجارة بالدمام.

عدم تسجيل إصابات

وأكد الدفاع المدني عبر الحساب الرسمي له على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، عدم تسجيل إصابات في الحريق.

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حريق بحفر الباطن

وفي وقت سابق، باشرت فرق الدفاع المدني بحفر الباطن، مساء الثلاثاء الماضي، إخماد حريق في مركز تجاري، نتج عنه إصابة شخصين.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم نقل الشخصين المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

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حريق في الخبر

وفي وقت سابق، أنقذ الدفاع المدني في الخبر 4 أشخاص بعد نشوب حريق في مبنى سكني، منوها  أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أصدرت توضيحًا مهمًا وتنبيهًا بأهم الخطوات التي يجب اتباعها عند هطول الأمطار.

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