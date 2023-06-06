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أول منتج جديد لـ”أبل” منذ 2014.. كمبيوتر على الوجه

أول منتج جديد لـ”أبل” منذ 2014.. كمبيوتر على الوجه

أول منتج جديد لـ”أبل” منذ 2014.. كمبيوتر على الوجه
٠٦:١١:٥٠ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة “أبل”، عن أكثر الأجهزة طموحًا منذ إطلاقها هواتف “آيفون”، وهي نظارة رقمية بقيمة 3499 دولارًا تعمل بتقنية “الواقع المختلط”، والتي تمزج بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز، بحسب موقع “أن بي سي نيوز”.

كمبيوتر على الوجه

وأعلنت أبل عن سماعة الرأس، المسماة Apple Vision Pro “أبل فيجن برو”، في مؤتمر المطورين حول العالم الذي عُقد في مقرها الرئيس في كوبرتينو بكاليفورنيا، بحسب الموقع.

وقالت إن الجهاز بمثابة كومبيوتر يعمل على الوجه.

وأعلنت الشركة أيضًا عن إصدارات جديدة من أجهزة كمبيوتر ماك بوك المحمولة وأنظمة التشغيل المحدثة لمعظم أجهزتها، وفقا للموقع.

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أول منتج جديد لـ”أبل” منذ 2014

وأوضح الموقع أن الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، قدم سماعة الرأس في نهاية عرض تقديمي مطول باستخدام عبارة “شيء آخر” التي أحب المؤسس المشارك، ستيف جوبز، استخدامها عند طرح منتجات جديدة رئيسة.

وقال كوك: “هذا يوم استغرق الوصول إليه أعوام عدة”.

وأصبحت سماعة الرأس التي أطلقتها آبل أحدث دخول للشركة إلى سوق “في آر” VR  الأوسع، الذي يتضمن عددًا قليلاً من المنافسين الآخرين، بحسب الموقع.

وقالت شركة آبل إن السماعة ستكون متاحة في وقت مبكر من العام المقبل.

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Vision Pro: Apple Finally Unwraps Ambitious, Long-Rumored VR Headset at WWDC - CNET

استخدامات سماعة الرأس Apple Vision Pro

وعرضت آبل مجموعة متنوعة من الاستخدامات لسماعة الرأس Apple Vision Pro التي أصبحت أغلى سماعة رأس وأكثرها تقدمًا في السوق الاستهلاكية، مثل:

– التطبيقات ثلاثية الأبعاد.

– عرض مشاهد المغامرات.

– عرض محتوى تعليمي.

– تصفح الويب.

– ألعاب الفيديو.

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أهم مميزات سماعة الرأس Apple Vision Pro

وعرضت أبل مجموعة متنوعة من الميزات المختلفة لسماعة الرأس Apple Vision Pro، ومنها:

– قدرة سماعة الرأس على التكيف مع بيئة المستخدم.

– تسمح سماعة الرأس أيضًا للمستخدمين بالنظر من خلال سماعة الرأس وتغيير الشاشة باستخدام عيونهم وأيديهم وصوتهم.

– تتكيف الشاشة على سماعة الرأس مع محيط المستخدم، لكن يمكن أيضًا أن تمتد إلى بيئة أخرى يمكن أن يعدلها المستخدم.

– تمزج بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

وخلال الحدث، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ديزني أن الشركة ستتعاون مع أبل لضمان تزويد منصة البث “ديزني بلس” بميزات سماعة أبل الجديدة.

Apple Vision Pro mixed-reality headset launches at WWDC

يوم تاريخي لـ”أبل”

ووصف الرئيس التنفيذي لأبل، تيم كوك، اليوم بالـ “تاريخي”، إذ كان سهم أبل قد سجل قبل ساعات أعلى سعر له في تاريخه الممتد نحو 43 عامًا، مع استمرار نمو أعمال أكبر شركة في العالم.

وارتفع السهم قبل المؤتمر بنسبة 1.81% مسجلًا أعلى مستوى له عند 184.23 دولار، متجاوزًا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 182.94 دولار في يناير الماضي.

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