الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
العام القادم.. تخصيص 4 حصص أسبوعية لـ “علوم الفضاء” لطلاب الثانوي
أول منتج جديد لـ”أبل” منذ 2014.. كمبيوتر على الوجه
مؤتمر مطوري “أبل”.. الكشف عن الإصدار الأحدث لهواتف آيفون iOS17
سيول في عسير والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا على 12 منطقة بالمملكة
غمرت نحو 14 ألف منزل.. 42 قتيلاً جراء الفيضانات العارمة في هايتي
منها الجلطات والسكري.. فاكهة تحمي من أمراض مميتة

الرئيسية

 /

تقنية

 /

مؤتمر مطوري “أبل”.. الكشف عن الإصدار الأحدث لهواتف آيفون iOS17

مؤتمر مطوري “أبل”.. الكشف عن الإصدار الأحدث لهواتف آيفون iOS17

مؤتمر مطوري “أبل”.. الكشف عن الإصدار الأحدث لهواتف آيفون iOS17
٠٥:٤٤:٥٦ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت عملاق التكنولوجيا الأمريكية، شركة “أبل” النقاب عن النظام الجديد لتشغيل هواتف آيفون، iOS17، الذي يتضمن 7 خصائص فريدة من نوعها.

جاء ذلك في مؤتمر المطورين العالميين، الذي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، أمس الاثنين.

اقرأ أيضًا:

أبرزها بوك آير.. أبل تكشف عن تحديث أجهزة ماك

يوم تاريخي لـ”أبل”

ووصف الرئيس التنفيذي لأبل، تيم كوك، اليوم بالـ “تاريخي”، إذ كان سهم أبل قد سجل قبل ساعات أعلى سعر له في تاريخه الممتد نحو 43 عامًا، مع استمرار نمو أعمال أكبر شركة في العالم.

وارتفع السهم قبل المؤتمر بنسبة 1.81% مسجلًا أعلى مستوى له عند 184.23 دولار، متجاوزًا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 182.94 دولار في يناير الماضي.

اقرأ أيضًا:

“أندرويد 14” يكسر احتكار “أبل” لأهم ميزة في هواتفها

أهم مميزت إصدار iOS17

تتضمن خواص نظام التشغيل الجديد لهواتف آيفون iOS17:

1 – رسائل الفيديو الجديدة عبر رسائل Facetime.

2 – خاصية NameDrop التي تمكّن حاملي آيفون من تبادل بياناتهما وأرقامهما بملامسة الهاتفين معًا.

3 – تطبيق Journal لمتابعة الأخبار.

4 – نظام Standby الذي يمكّن مستخدمي آيفون من استخدامه كساعة.

5 – المراسلة باستخدام الملصقات الحية “Live Stickers”.

6 – لن يضطر مستخدمو آيفون إلى المناداة على هواتفهم “Hey Siri” لتصبح “Siri” فقط.

7 – خاصية Check-in لإعلام الأسرة والأصدقاء في حالة التأخير أو تعذر الوصول أو الوصول للمكان المتفق عليه.

اقرأ أيضًا:

شركة أبل تعلن عن إنهاء خدمة تخزين الصور المجانية على My Photo

الكلمات الدلالية:
آيفون أبل إصدار iOS17 الولايات المتحدة سهم أبل كاليفورنيا مؤتمر المطورين العالميين هواتف آيفون

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. “سامسونج” تكشف عن حاسوب لوحي مقاوم للصدمات

بالصور.. “سامسونج” تكشف عن حاسوب لوحي مقاوم للصدمات

٠٥:٢٧ م، الجمعة، ٠٥ سبتمبر ٢٠١٤
“BLU Products” تكشف عن أنحف هاتف في العالم بشاشة 5 بوصة

“BLU Products” تكشف عن أنحف هاتف في العالم بشاشة 5 بوصة

١٠:٤١ م، الخميس، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٣
هواوي تطلق هاتفها hanor في السعودية مع عرض خاص من شركة الاتصالات السعودية

هواوي تطلق هاتفها hanor في السعودية مع عرض خاص من شركة الاتصالات السعودية

٠٧:٢٣ م، الأربعاء، ٠٨ فبراير ٢٠١٢
جوجل تبتكر اختراعاً للتصوير بواسطة «حركات الأصابع»

جوجل تبتكر اختراعاً للتصوير بواسطة «حركات الأصابع»

٠١:٤٥ ص، الخميس، ٠٩ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *