مؤتمر مطوري “أبل”.. الكشف عن الإصدار الأحدث لهواتف آيفون iOS17

تواصل – فريق التحرير:

كشفت عملاق التكنولوجيا الأمريكية، شركة “أبل” النقاب عن النظام الجديد لتشغيل هواتف آيفون، iOS17، الذي يتضمن 7 خصائص فريدة من نوعها.

جاء ذلك في مؤتمر المطورين العالميين، الذي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، أمس الاثنين.

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يوم تاريخي لـ”أبل”

ووصف الرئيس التنفيذي لأبل، تيم كوك، اليوم بالـ “تاريخي”، إذ كان سهم أبل قد سجل قبل ساعات أعلى سعر له في تاريخه الممتد نحو 43 عامًا، مع استمرار نمو أعمال أكبر شركة في العالم.

وارتفع السهم قبل المؤتمر بنسبة 1.81% مسجلًا أعلى مستوى له عند 184.23 دولار، متجاوزًا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 182.94 دولار في يناير الماضي.

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أهم مميزت إصدار iOS17

تتضمن خواص نظام التشغيل الجديد لهواتف آيفون iOS17:

1 – رسائل الفيديو الجديدة عبر رسائل Facetime.

2 – خاصية NameDrop التي تمكّن حاملي آيفون من تبادل بياناتهما وأرقامهما بملامسة الهاتفين معًا.

3 – تطبيق Journal لمتابعة الأخبار.

4 – نظام Standby الذي يمكّن مستخدمي آيفون من استخدامه كساعة.

5 – المراسلة باستخدام الملصقات الحية “Live Stickers”.

6 – لن يضطر مستخدمو آيفون إلى المناداة على هواتفهم “Hey Siri” لتصبح “Siri” فقط.

7 – خاصية Check-in لإعلام الأسرة والأصدقاء في حالة التأخير أو تعذر الوصول أو الوصول للمكان المتفق عليه.

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