الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
سيول في عسير والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا على 12 منطقة بالمملكة
غمرت نحو 14 ألف منزل.. 42 قتيلاً جراء الفيضانات العارمة في هايتي
منها الجلطات والسكري.. فاكهة تحمي من أمراض مميتة
اعتدى جنسيًا على 27 طفلة.. معلم في السنغال يسلم نفسه للسلطات
النهب مستمر في الخرطوم مع انتهاء الهدنة وقصف متواصل
مشاهد مخيفة لفيضانات هايتي وارتفاع حصيلة الضحايا

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

سيول في عسير والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا على 12 منطقة بالمملكة

سيول في عسير والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا على 12 منطقة بالمملكة

سيول في عسير والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا على 12 منطقة بالمملكة
٠٥:٠٨:٠٧ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 7 مناطق

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، وحائل.

اقرأ أيضًا:

لم تشهد أمطارا منذ ملايين السنين.. تعرف على أكثر بقعة جفافا على وجه الأرض

أمطار ورياح مغبرة على 5 مناطق

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. أمطار غزيرة وتدفق الشلالات في العلا

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وتكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اقرأ أيضًا:

الأمطار تنهي حياة عدد من الأشخاص بالسكتة القلبية في هذه الدولة

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة.

 وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أمطار احول الطقس اخبار الطقس الأرصاد الجوية الرياض الطقس الطقس اليوم المدينة النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم رياح مغبرة سيول طقس مكة

مواد ذات صلة

المزيد
مدير CIA السابق: جثة “بن لادن” مكبّلة في قاع بحر العرب بأسلاك وزنها 136 كجم

مدير CIA السابق: جثة “بن لادن” مكبّلة في قاع بحر العرب بأسلاك وزنها 136 كجم

٠٣:٠١ م، الجمعة، ١٠ أكتوبر ٢٠١٤
بالفيديو والصور.. تشييع جثمان الشيخ محمد أيوب من الحرم النبوي

بالفيديو والصور.. تشييع جثمان الشيخ محمد أيوب من الحرم النبوي

٠٢:٢١ م، السبت، ١٦ أبريل ٢٠١٦
تصريح صادم من «الصحة العالمية» بشأن موعد انتهاء أزمة «كورونا»

تصريح صادم من «الصحة العالمية» بشأن موعد انتهاء أزمة «كورونا»

٠٢:١٨ م، الأثنين، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٠
«العقيل»: هطول الأمطار سيكون أعلى من المعدل على الرياض ومكة والجوف خلال الشتاء (فيديو)

«العقيل»: هطول الأمطار سيكون أعلى من المعدل على الرياض ومكة والجوف خلال الشتاء (فيديو)

٠٩:٣٤ م، الجمعة، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *