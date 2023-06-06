غمرت نحو 14 ألف منزل.. 42 قتيلاً جراء الفيضانات العارمة في هايتي

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أعلنت السلطات في هايتي الإثنين، أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة أودت بحياة 42 شخصًا على الأقل، وتسببت في فقدان وإصابة العشرات خلال اليومين الماضيين.

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الفيضانات تغمر 13.600 منزل

وأشارت تقارير إلى أن المياه غمرت أكثر من 13.600 منزل.

وقالت وكالة الحماية المدنية في هايتي على تويتر الإثنين، إن عدد القتلى ارتفع منذ الليلة الماضية، بعد أن ضربت الفيضانات مطلع هذا الأسبوع أجزاء مختلفة من البلاد بعضها يقع بالقرب من العاصمة بورت أو برنس.

وقال رئيس الوزراء أرييل هنري في بيان حكومي اليوم الأحد: “تتبنى حكومتي إلى جانب المؤسسات الوطنية والدولية إجراءات عاجلة لتلبية المطالب”.

وصرح مسؤولون بأن الأمطار هطلت بغزارة شديدة على مناطق غرب وشمال غرب وجنوب شرق ووسط هايتي.

وتحسن الطقس منذ ذلك الحين، غير أن العديد من المحاصيل تضررت في خضم تفاقم سريع لنقص الطعام وانتشار المجاعة.

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الأمطار تحول الطرق إلى أنهار

ويحاول المواطنون العثور على ملاجئ مؤقتة بعد أن حولت الأمطار الطرق إلى أنهار متدفقة من المياه بنية اللون.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن عشرات الآلاف من الأشخاص قد تضرروا مع تسجيل القدر الاكبر من الأضرار في منطقة العاصمة بورت أو برنس والمنطقة الغربية من البلاد.

وحذر البرنامج من أن وقوع حدث خطير بهذا المستوى جراء الطقس في وقت مبكر للغاية من موسم الأعاصير، يثير مخاوف بشأن القدرة على توفير استجابة مستدامة في حالة استمرار وقوع حوادث الطقس المتطرفة.

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