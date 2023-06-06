منها الجلطات والسكري.. فاكهة تحمي من أمراض مميتة

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تشتمل الفواكه على كنز من الفوائد الصحية، فبالإضافة إلى أنها تحتوي على جميع ما يحتاجه الجسم من فيتامينات ومعادن وألياف، فهي تحمي من كثير من الأمراض المميتة التي تهدد حياة الإنسان.

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التوت الأسود يمنع تكون الجلطات الدموية

وتوصلت أبحاث ودراسات طبية إلى أن فاكهة التوت الأسود تلعب دورًا كبيرًا في الحد من الإصابة بالجلطات الدموية.

ويؤكد الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، أن الجلطات من الأمراض المنتشرة بشكل كبير، لأنها تعيق تدفق الدم المحمل بالأكسجين في الشرايين.

ويتابع: ومع انخفاض التروية الدموية الواصلة لأعضاء الجسم، تقل قدرتها على أداء الوظائف الحيوية

وأضاف شعبان أن التوت الأسود يمثل أهمية كبيرة للقلب والأوعية الدموية، نظرًا لتعدد الفوائد التي يقدمها لصحته.

وأكد أن التوت يستمد فوائده لصحة القلب من محتواه العالي من مضادات الأكسدة، حيث تساعد على منع تكوين الجلطات الدموية والحد من الإصابة بتصلب وانسداد الشرايين.

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خفض الكوليسترول وضغط الدم

وبحسب موقع “Every Day Health”، يتميز التوت باحتوائه على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان في الماء، التي تسهم في خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم.

ومن الأسباب التي تجعل التوت مفيدًا لصحة القلب هو احتوائه على أكسيد النيتريك، الذي يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، عن طريق إرخاء العضلات الداخلية للأوعية الدموية.

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التحكم في مستويات سكر الدم

ويمكن لمرضى السكري تفادي الإصابة بأمراض القلب بالاعتماد على التوت، لأنه يساعد على التحكم في مستويات سكر الدم وتحسين حساسية الإنسولين بالجسم.

وفي ختام حديثه، أشار شعبان إلى وجود فوائد أخرى للتوت، ومنها:

– تسهم مضادات الأكسدة المميز بها في تعزيز صحة المخ وتحسين وظائفه الإدراكية، لا سيما الذاكرة.

– يمنع الإصابة بمرض الزهايمر والخرف مع تقدم العمر.