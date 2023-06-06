النهب مستمر في الخرطوم مع انتهاء الهدنة وقصف متواصل

تواصل – فريق التحرير:

أفاد سودانيون، أمس الإثنين، بوقوع معارك لليوم الثاني على التوالي في مدن العاصمة الثلاث، وهي: الخرطوم، وأم درمان، وبحري.

قصف متواصل

وحسب وسائل إعلام، قال شهود عيان إن أم درمان شهدت اشتباكات برية في واقعة نادرة بالإضافة إلى قصف وقتال في منطقة الخرطوم شرق وبالطرف الجنوبي من العاصمة.

وقال محمد صالح (37 عاما) وهو أحد السكان إن الحي الذي يعيش فيه وسط أم درمان يتعرض يوميا للنهب علنا دون أن يتدخل أحد لمنع ذلك مضيفا أن الاشتباكات والقصف لا يتوقفان، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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وبالتزامن مع استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أعلن الهلال الأحمر السوداني، يوم السبت الماضي، أن القتال المستمر في السودان في الخرطوم ودارفور أرغم المتطوعون على دفن 180 قتيلا انتُشلت جثثهم من مناطق القتال، دون التعرف على هوياتهم.

فاجعة جديدة في السودان

وقال الهلال الأحمر في بيان له “إنه منذ اندلاع القتال في 15 أبريل، دفن متطوعون 102 جثة مجهولة الهوية في مقبرة الشقيلاب بالعاصمة و78 جثة أخرى في مقابر بدارفور”، في مأساة جديدة تضاف لمآسي السودان بسبب الاقتتال وانقطاع الكهرباء والمياه وكافة الخدمات وانشار الأمراض والأوبئة.

وقال الهلال الأحمر الذي يتلقى الدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن متطوعيه وجدوا صعوبة في التنقل في الشوارع لانتشال الجثث “بسبب القيود الأمنية”.