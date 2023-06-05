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لم تشهد أمطارا منذ ملايين السنين.. تعرف على أكثر بقعة جفافا على وجه الأرض
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لم تشهد أمطارا منذ ملايين السنين.. تعرف على أكثر بقعة جفافا على وجه الأرض

لم تشهد أمطارا منذ ملايين السنين.. تعرف على أكثر بقعة جفافا على وجه الأرض

لم تشهد أمطارا منذ ملايين السنين.. تعرف على أكثر بقعة جفافا على وجه الأرض
٠٢:٥٢:٣٣ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعد القارة القطبية الجنوبية “أنتاركتيكا”  أكثر الأماكن جفافاً على وجه الأرض، وبها منطقة تسمى الوديان الجافة، التي لم تشهد أي أمطار منذ ما يقرب من مليوني عام.

ملايين السنين

ولا توجد أمطار على الإطلاق في هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 4800 كيلومتر مربع، والخالية من الماء أو الجليد أو حتى الثلج، حسب “العربية”.

أما المكان الأكثر جفافاً في شبكة الوديان هذه فهو “فريس هيلز” في وادي تايلور، ومن المحتمل أن هذه المنطقة لم تشهد هطول أمطار لمدة 14 مليون سنة.

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جفاف تام

أما سبب عدم سقوط الأمطار فيها فيعود إلى رياح كتاباتي، وهي رياح الجبال شديدة الرطوبة التي تسحبها الجاذبية إلى أسفل وبعيداً عن الوديان.

وبسبب شكل الجبال في المنطقة، يتم تغيير مسار الجليد المتجه نحو المحيط، لذلك لا تصل المياه إلى هذه المنطقة، وفق موقع “universetoday”.

في حين أن المناظر الطبيعية المحيطة بها بيضاء، فإن الوديان الجافة جافة تماماً ولا يوجد بها جليد أو ثلج على الرغم من درجات الحرارة المتجمدة.

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أكثر الأماكن جفافا الجبال شديدة الرطوبة القارة القطبية الجنوبية منطقة الوديان الجافة

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