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وثق مقطع فيديو مشاهد مخيفة لفيضانات هايتي، وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 42 قتيلا، فيما لا يزال 11 شخصا آخرين في عداد المفقودين.

فيضانات عارمة في هايتي

وأوضحت وكالة الحماية المدنية في هايتي إن 85 شخصا على الأقل أصيبوا وإن الفيضانات غمرت أكثر من 13600 منزل، ما أجبر السكان على النزوح.

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وأكد مسؤولون بأن الأمطار هطلت بغزارة شديدة على مناطق غرب وشمال غرب وجنوب شرق ووسط هايتي.

تضرر المحاصيل الزراعية

يذكر أن الطقس شهد حالة من التحسن النسبي، منذ ذلك الحين، غير أن العديد من المحاصيل تضررت في خضم تفاقم سريع لنقص الطعام وانتشار المجاعة.

ويحاول المواطنون العثور على ملاجئ مؤقتة بعد أن حولت الأمطار الطرق إلى أنهار متدفقة من المياه بنية اللون.

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