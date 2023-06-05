“وما تدري نفس بأي أرض تموت”.. يجهز قبر صديقه فدفن بجواره

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لم يحتمل صدمة فقد أحد أعز أصدقاءه، إلا أنه تمالك نفسه، وذهب لإعداد القبر، وخلال الدفن، أصيب الصديق بأزمة قلبية مفاجئة، لينقسم المعزون إلى قسمين، أحدهما يشيع المتوفى، والآخر مع الصديق إلى المستشفى.

بداية الواقعة

ومن جانبه، قال حسن الجابري، شاهد عيان، إن المتوفي الأول وهو درويش عبد التواب، وقد لقي حتفه حينما اصطدمت بدارجته النارية سيارة في مدينة البدرشين القريبة من العياط، جنوب العاصمة المصرية، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وتابع أنه حين خرج أهالي قرية طهما لدفن المتوفي وكان معهم صديقه المقرب محمود عبد العزيز، والذي يعمل موظفا بالمدرسة الإعدادية بالقرية، والذي كان حزينا للغاية بسبب وفاة صديقه دروش في حادث، ونزل بنفسه للقبر لتجهيزه لدفن صديقه ولكنه فجأة سقط مغشيا عليه.

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أزمة قلبية

وحسب كلام الشاهد، سادت حالة من القلق وانقسم المشاركون في الجنازة حيث استمرت مجموعة في دفن درويش الذي مات في حادث، وذهبت مجموعة أخرى إلى المستشفى لمحاولة إسعاف صديقه عبد العزيز.

بينما أكد الأطباء وفاة عبد العزيز هو الآخر بأزمة قلبية. وبعد إنهاء الإجراءات عاد المشيعون مرة أخرى ودفنوه بجوار صديقه في القبر الذي جهزه بنفسه.