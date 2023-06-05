علامات بالجلد تدل على الإصابة بمرض خطير لدى النساء

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يؤكد الأطباء على أهمية الفحوصات الدورية للجميع وخاصة للنساء للوقاية من خطورة مرض سرطان الثدي، مشيرين إلى أنه يمكن أن يصيب الرجال أيضا ولكن بنسبة قليلة ونادرة.

ويوضح العلماء، أن اكتشاف الأعراض المبكرة لسرطان الثدي قد تكون مهمة في مسألة علاجه، مثل باقي أمراض السرطانات وغالبًا ما تفحص النساء الثدي بحثًا عن أي كتلة أو تشوه، عندما يتعلق الأمر بسرطان الثدي، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.

ولكن هناك مجموعة رئيسة أخرى من الأعراض المنذرة، يمكنها أن تساعد في تشخيص سرطان الثدي مبكرًا للحد من تدهور الحالة كالتالي:

الأعراض المبكرة لسرطان الثدي:

​1. سماكة الجلد

تنص هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) على أن إحدى أولى علامات الإصابة بسرطان الثدي هي ظهور منطقة نسيج ثديي سميك.

2. طفح جلدي

ظهور طفح جلدي على الحلمة أو حولها.وعادة ما يكون هذا الطفح الجلدي أحمر أو متقشرا .وكما يمكن أن يسبب الطفح الجلدي أيضا شعورا بالحكة.

3. تغير في الحجم

قد يكون تغير في حجم أو شكل أحد الثديين أو كليهما مؤشر على الإصابة بالمرض

4. إفرازات غير طبيعية

تحدث أحيانا إفرازات غير طبيعية في الصدر مما يؤشر على الإصابة بالمرض وأهمية اشتارة الطبيب المعالج.

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