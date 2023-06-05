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“عبرة وعظة”.. مغرب الشمس في دولة أوروبية كأنه “عين حمئة”

“عبرة وعظة”.. مغرب الشمس في دولة أوروبية كأنه “عين حمئة”

“عبرة وعظة”.. مغرب الشمس في دولة أوروبية كأنه “عين حمئة”
٠٢:٢٩:٥١ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا تتجلى فيه عظمة الخالق لغروب الشمس في إحدى الدول الأوروبية.

تغرب في عين حمئة:

وبحسب ما تم تداوله تظهر الشمس في غروبها في بلغاريا وكأنها تغرب في عين حمئة ، مما يذكر بعظمة وتدبر القرآن وفق ما جاء في سورة الكهف:” حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة”.

وعلق أحد رواد تويتر على الصورة :” صورة من بلغاريا.. تتجلّى فيها عظمة الله وقوله في سورة الكهف : “حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ”.

وعلق آخر:” هذه صورة صورها أحدهم للغروب في بلغاريا ، الصورة أعجبتني لأنها ذكرتني في قوله تعالى : تغرب في عين حمئة”.

سطوع القمر مع غروب الشمس:

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مذهل يوثق سطوع القمر بالتزامن مع غروب الشمس.

ووثق المقطع، المتداول، سطوع القمر مع لحظات غروب الشمس، حيث تزينت السماء بالقمر والشمس في آن واحد.

وتفاعل المغردون مع المقطع المتداول، وتأملوا في بديع صنع الخالق سبحانه وتعالى.

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بلغاريا تغرب في عين حمئة سطوع القمر عين حمئة غروب الشمس مشهد مذهل مغرب الشمس

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