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دولة عربية على رأس قائمة ارتفاع أسعار الغذاء

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دولة عربية على رأس قائمة ارتفاع أسعار الغذاء

دولة عربية على رأس قائمة ارتفاع أسعار الغذاء

دولة عربية على رأس قائمة ارتفاع أسعار الغذاء
٠٢:٣٢:٥٢ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت بيانات، أفصح عنها البنك الدولي، ارتفاعا في ارتفع معدل التضخم في أسعار الغذاء عن 5% في 70.6% من البلدان منخفضة الدخل، و81.4% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى.

معدلات التضخم الغذائي

وكذلك ارتفع المعدل بـ 84% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، كما أن 80.4% من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني أيضا من تضخم الغذاء.

ونشر البنك الدولي قائمة بالبلدان التي زادت فيها معدلات التضخم الغذائي على أساس سنوي سواء باحتساب “القيمة الأسمية” أو “الحقيقية” لهذا الارتفاع.

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لبنان في الصدارة

وارتفاع سعر الغذاء بالقيمة الاسمية لا يأخذ في الاعتبار حسابات السوق والتضخم، بينما القيمة الحقيقية تعبر عن تلك القيمة مع الأخذ في الاعتبار قيمة التضخم العام.

ويلاحظ أن لبنان احتل صدارة القائمتين بنسبة 350 % (القيمة الأسمية) و80% (بالقيمة الحقيقية). وجاءت المعدلات في مصر (55 %، و24%)، حسب “الحرة”.

وف الوقت ذاته، رصد البنك الدولي انخفاضا ملحوظا في أسعار القمح بنسبة 11%، مقارنة بأسبوعين قبل الأول من يونيو الجاري، في حين كانت أسعار الأرز والذرة مستقرة نسبيا.

وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار الذرة 25%، والقمح 55%، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 13%.

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ارتفاع أسعار الغذاء البلدان منخفضة الدخل البنك الدولي التضخم في أسعار الغذاء

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