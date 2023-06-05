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خلّ التفاح يقتل 8 أشخاص ويصيب العشرات بتسمم في هذه الدولة

خلّ التفاح يقتل 8 أشخاص ويصيب العشرات بتسمم في هذه الدولة

خلّ التفاح يقتل 8 أشخاص ويصيب العشرات بتسمم في هذه الدولة
٠٢:٢٤:١٦ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت السلطات الروسية، مساء أمس الإثنين، عن وفاة ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، بعد احتسائهم مشروباً يحتوي على خل تفاح مسمم في منطقة أوليانوفسك غربي روسيا.

مادة مسممة

وأوضح أليكسي روسكيخ، حاكم المنطقة، إن المادة المسممة تحمل العلامة التجارية “مستر سيدر”.

وأضاف أن تم إحضار هذه المادة إلى المنطقة التي تقع على نهر الفولجا في براميل سعتها 30 لتراً.

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مصادرة البضائع

وتابع المسؤول الروسي “يواصل أطباؤنا ووكالاتنا الاجتماعية توفير المساعدات الضرورية لجميع المصابين”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مزيج مشروب التفاح يحتوي على كميات قاتلة من مادة الميثانول، فيما أكد روسكيخ أن وكالات تطبيق القانون تصادر البضائع المسممة.

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الكلمات الدلالية:
تسمم تسمم العشرات خل التفاح روسيا

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