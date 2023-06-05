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ولي العهد يلتقي رئيس فنزويلا ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين
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ولي العهد يلتقي رئيس فنزويلا ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين

ولي العهد يلتقي رئيس فنزويلا ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين

ولي العهد يلتقي رئيس فنزويلا ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين
٠١:٣٢:٣٠ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم الثلاثاء ، فخامة الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية.

ولي العهد يلتقي رئيس فنزويلا:

ورحب سمو ولي العهد، بفخامة الرئيس في زيارته للمملكة، فيما عبر فخامته عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

فيما حضر من الجانب الفنزويلي، حرم فخامة الرئيس السيدة سيليا فلوريس، ومعالي وزير الخارجية السيد إيبان إدواردو، ومعالي وزير البترول السيد بدرو رافاييل، ومعالي نائب الرئيس لقطاع الاتصالات والثقافة والسياحة وزير الاتصالات والمعلومات السيد فريدي نانيز، ومعالي وزير المكتب جورجي إليسر، والسيد نيكولاس إرنستو مادورو، والسفير الفنزويلي لدى المملكة دايفيد بيلاسكيس.

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الكلمات الدلالية:
العلاقات الثنائية جدة رئيس فنزويلا قصر السلام ولي العهد

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