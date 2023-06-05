لحملة الثانوية والدبلوم.. طيران ناس تعلن عن فتح التوظيف بالضيافة الجوية

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أعلنت شركة طيران ناس عن فتح التقديم للمواطنين، من حملة الثانوية او الدبلوم للعمل في الضيافة الجوية بمسمى (مضيف جوي) في المدينة المنورة على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون العمر من 21 إلى 31 سنة.

– حاصل على شهادة (الثانوية، الدبلوم) فأعلى.

– لا يشترط الخبرة.

– إجادة التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية

– الحد الأدنى للطول (160) للنساء أو (168) للرجال.

– تناسب الطول مع الوزن.

– القدرة على السباحة 50 متر متواصل.

– لائق طبياً.

– جواز سفر ساري المفعول.

المزايا:

– رواتب أساسية تنافسية تتراوح من (8,000) حتى (9,000).

– المشاركة في أنشطة الشركة.

– التأمين الطبي والتأمين على الحياة.

– علاوات بدل ساعات الطيران.

– 30 يوماً إجازة سنوية.

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المهام الوصف الوظيفي:

– التعامل مع شكاوى العملاء بفعالية وكفاءة باستخدام مهارات حل المشكلات وصنع القرار.

– ضمان تلبية احتياجات الآخرين بطريقة مهنية ومتحمسة ورعاية من خلال مراعاة الاحتياجات الخاصة وفهم الثقافات الأخرى.

– مساعدة الركاب في الجلوس بالرجوع إلى أرقام مقاعدهم الرسمية على بطاقات الصعود.

– التحقق من نظافة المقصورة وتوقيع نموذج تنظيف المقصورة الذي قدمه مشرف التنظيف.

– تقديم الخدمة للمسافرين وتوجيههم وتلبية طلباتهم حسب معايير الشركة.

– المساهمة في التسويق للمبيعات الجوية المتاحة خلال الرحلة.

– المساهمة في شرح قواعد السلامة العامة للركاب كاستعمال أقنعة الأوكسجين والإشارة إلى مخارج الطوارئ.

– التجهيز لعملية الهبوط وتأكيد ربط أحزمة المسافرين وتثبيت أمتعتهم.

طريقة التقديم:

التقديم سيكون حضوريا اعتباراً من الأربعاء 1444/11/25هـ (الموافق 2023/6/14م)، للإطلاع على موقع التقديم: إضغط هنا