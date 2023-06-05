لحملة الثانوية والدبلوم.. طيران ناس تعلن عن فتح التوظيف بالضيافة الجوية
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة طيران ناس عن فتح التقديم للمواطنين، من حملة الثانوية او الدبلوم للعمل في الضيافة الجوية بمسمى (مضيف جوي) في المدينة المنورة على النحو التالي:
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون العمر من 21 إلى 31 سنة.
– حاصل على شهادة (الثانوية، الدبلوم) فأعلى.
– لا يشترط الخبرة.
– إجادة التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية
– الحد الأدنى للطول (160) للنساء أو (168) للرجال.
– تناسب الطول مع الوزن.
– القدرة على السباحة 50 متر متواصل.
– لائق طبياً.
– جواز سفر ساري المفعول.
المزايا:
– رواتب أساسية تنافسية تتراوح من (8,000) حتى (9,000).
– المشاركة في أنشطة الشركة.
– التأمين الطبي والتأمين على الحياة.
– علاوات بدل ساعات الطيران.
– 30 يوماً إجازة سنوية.
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المهام الوصف الوظيفي:
– التعامل مع شكاوى العملاء بفعالية وكفاءة باستخدام مهارات حل المشكلات وصنع القرار.
– ضمان تلبية احتياجات الآخرين بطريقة مهنية ومتحمسة ورعاية من خلال مراعاة الاحتياجات الخاصة وفهم الثقافات الأخرى.
– مساعدة الركاب في الجلوس بالرجوع إلى أرقام مقاعدهم الرسمية على بطاقات الصعود.
– التحقق من نظافة المقصورة وتوقيع نموذج تنظيف المقصورة الذي قدمه مشرف التنظيف.
– تقديم الخدمة للمسافرين وتوجيههم وتلبية طلباتهم حسب معايير الشركة.
– المساهمة في التسويق للمبيعات الجوية المتاحة خلال الرحلة.
– المساهمة في شرح قواعد السلامة العامة للركاب كاستعمال أقنعة الأوكسجين والإشارة إلى مخارج الطوارئ.
– التجهيز لعملية الهبوط وتأكيد ربط أحزمة المسافرين وتثبيت أمتعتهم.
طريقة التقديم:
التقديم سيكون حضوريا اعتباراً من الأربعاء 1444/11/25هـ (الموافق 2023/6/14م)، للإطلاع على موقع التقديم: إضغط هنا