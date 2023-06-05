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لحملة الثانوية والدبلوم.. طيران ناس تعلن عن فتح التوظيف بالضيافة الجوية
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لحملة الثانوية والدبلوم.. طيران ناس تعلن عن فتح التوظيف بالضيافة الجوية

لحملة الثانوية والدبلوم.. طيران ناس تعلن عن فتح التوظيف بالضيافة الجوية

لحملة الثانوية والدبلوم.. طيران ناس تعلن عن فتح التوظيف بالضيافة الجوية
٠١:٥٥:٤٤ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة طيران ناس عن فتح التقديم للمواطنين، من حملة الثانوية او الدبلوم للعمل في الضيافة الجوية بمسمى (مضيف جوي) في المدينة المنورة على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون العمر من 21 إلى 31 سنة.
– حاصل على شهادة (الثانوية، الدبلوم) فأعلى.
– لا يشترط الخبرة.
– إجادة التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية
– الحد الأدنى للطول (160) للنساء أو (168) للرجال.
– تناسب الطول مع الوزن.
– القدرة على السباحة 50 متر متواصل.
– لائق طبياً.
– جواز سفر ساري المفعول.

المزايا:

– رواتب أساسية تنافسية تتراوح من (8,000) حتى (9,000).
– المشاركة في أنشطة الشركة.
– التأمين الطبي والتأمين على الحياة.
– علاوات بدل ساعات الطيران.
– 30 يوماً إجازة سنوية.

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المهام الوصف الوظيفي:

– التعامل مع شكاوى العملاء بفعالية وكفاءة باستخدام مهارات حل المشكلات وصنع القرار.

– ضمان تلبية احتياجات الآخرين بطريقة مهنية ومتحمسة ورعاية من خلال مراعاة الاحتياجات الخاصة وفهم الثقافات الأخرى.

– مساعدة الركاب في الجلوس بالرجوع إلى أرقام مقاعدهم الرسمية على بطاقات الصعود.

– التحقق من نظافة المقصورة وتوقيع نموذج تنظيف المقصورة الذي قدمه مشرف التنظيف.

– تقديم الخدمة للمسافرين وتوجيههم وتلبية طلباتهم حسب معايير الشركة.

– المساهمة في التسويق للمبيعات الجوية المتاحة خلال الرحلة.

– المساهمة في شرح قواعد السلامة العامة للركاب كاستعمال أقنعة الأوكسجين والإشارة إلى مخارج الطوارئ.

– التجهيز لعملية الهبوط وتأكيد ربط أحزمة المسافرين وتثبيت أمتعتهم.

طريقة التقديم:

التقديم سيكون حضوريا اعتباراً من الأربعاء 1444/11/25هـ (الموافق 2023/6/14م)، للإطلاع على موقع التقديم: إضغط هنا

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المدينة المنورة حملة الثانوية والدبلوم طيران ناس مضيف جوي وظائف شاغرة

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