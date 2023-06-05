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حريق بمستودع في منطقة مصفح الصناعية في الإمارات
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حريق بمستودع في منطقة مصفح الصناعية في الإمارات

حريق بمستودع في منطقة مصفح الصناعية في الإمارات

حريق بمستودع في منطقة مصفح الصناعية في الإمارات
٠١:١٨:٠٥ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة أبوظبي في الإمارات، مساء أمس الإثنين، أن حريقاً اندلع بمستودع في مصفح الصناعية، مؤكدةً أنه تم التعامل مع الحادث على الفور.

حريق في مستودع بأبوظبي

وتفصيلا، قالت شرطة أبو ظبي في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” مساء أمس: “إنها تتعاون مع الدفاع المدني لإخماد حريق بمستودع في منطقة مصفح الصناعية”.

وأضافت الشرطة “باشرت الجهات المختصة عملها وتؤكد على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، دون ذكر مزيد من التفاصيل”.

إصابة عدد من الأشخاص

وفي وقت سابق، أوضحت شرطة أبو ظبي أن عدة أشخاص أصيبوا في حادث انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم في العاصمة الإماراتية.

وبينت الشرطة حينها، أن الانفجار أسفر عنه وفاة شخصين وإصابة 120، فيما ذكرت آنذاك أن الدفاع المدني كان يحاول احتواء الحريق الذي نشب جراء الانفجار.

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الكلمات الدلالية:
أبوظبي الإمارات حريق مصفح الصناعية

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