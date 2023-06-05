شاهد.. برق وسيول بمركز دغبج غرب المدينة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات الجوية بمركز دغبج غرب المدينة المنورة.

ووثق مقطع فيديو، نشره عبدالله العضياني عبر حسابه في “تويتر”: “جريان السيول وبر بمركز دغبج، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة”.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وحائل.

رياح نشطة وأتربة مثارة

ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم و الرياض، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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