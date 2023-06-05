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الزعاق يحذر من مربعانية القيظ في هذا الموعد
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الزعاق يحذر من مربعانية القيظ في هذا الموعد

الزعاق يحذر من مربعانية القيظ في هذا الموعد

الزعاق يحذر من مربعانية القيظ في هذا الموعد
٠١:٤٩:٣٠ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، أن الدول العربية تدخل حيز الدرجات الأربعينية وستعيش في مضمارها لمدة 120 يوما تقريبا (أربعة شهور).

بداية الصيف وشدته ونهايته

وأفاد الزعاق بأن الصيف له بداية، وشدة، ونهاية، فيبدأ مع موسم كنة الثريا، في شهر مايو، ويشتد في جمرة القيظ، في يونيو ويوليو، كما أن درجات الحرارة تدخل في حيز القاسية، من 47 إلى 53 درجة مئوية، ويتولد عنها رياح السموم.

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الدول الأشد حرارة

وبين الزعاق أن هناك 5 دول عربية تنافس العالم على الدرجات الأحر في عز القيظ، وهي: المملكة وليبيا والجزائر، والعراق والكويت.

أما العراق والكويت، كما استطرد الزعاق، فإنهما يدخلان في مصب التسعير الذاتي، أما الدول الثلاث الأخر، فهي تكون أكثر حرارة لوقوعها في مدار السرطان.

لا حر إلا بعد الانصراف

وفي منتصف مايو الماضي، وأورد الزعاق في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن العامة يقولون: “لاحر إلا بعد الإنصراف”، أي لا يأتينا الحر الشديد والذي يجعل الأرض ترمض إلا بعد الإنصراف.

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أخبار السعودية حالة الطقس خالد الزعاق مربعانية القيظ

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