رقم مفزع.. لن تصدق ما تبتلعه المحيطات من شاحنات البلاستيك يوميا

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تبتلع المحيطات يوميا ما يعادل حمولة 2000 شاحنة قمامة مملوءة بالمواد البلاستيكية، إضافة إلى ما يتم إلقاؤه في الأنهار والبحيرات.

وتشير إحصاءات الأمم المتحدة تشير إلى أن إنتاج نحو 400 مليون طن من المواد البلاستيكية حول العالم كل عام يُستخدم ثلثها مرة واحدة فقط.

البلاستيك بالمحيطات:

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، بالقضاء على التلوث البلاستيكي، من العواقب الجسيمة لهذا لوضع الراهن بهذا الخصوص.

وأوضح أن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة ينتهي بها الأمر في الطعام الذي نأكله، والماء الذي نشربه، والهواء الذي نستنشقه.

وتابع قائلا :”كلما ازداد إنتاجنا من البلاستيك أسهم في تفاقم لأزمة المناخ”، منوها أن المجتمع الدولي بدأ العام الماضي عملية تفاوض على اتفاق ملزم قانوناً لإنهاء التلوث البلاستيكي.

كما شدد على أهمية وقوف الحكومات والشركات والمستهلكون على حد سواء معاً من أجل تحقيق هدف التخلص من إدمان المجتمعات على استخدام البلاستيك.

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