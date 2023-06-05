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10 إجازات في العام الدراسي 1445هـ .. تعرف عليها؟
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10 إجازات في العام الدراسي 1445هـ .. تعرف عليها؟

10 إجازات في العام الدراسي 1445هـ .. تعرف عليها؟

10 إجازات في العام الدراسي 1445هـ .. تعرف عليها؟
١٢:٥٥:٥٤ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التعليم التقويم الدراسي الجديد للعام 1445ھ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، والذي يشتمل على 3 فصول دراسية، و38 أسبوعا دراسيا.

ويقسم العام الدراسي بواقع 180 يوما دراسياً، و60 يوما من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يوما عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

مواعيد الفصول الدراسية

وبينت الوزارة أن الفصل الدراسي الأول يبدأ يوم الأحد 4 / 2 / 1445هـ الموافق 20 / 8 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.

إضافةً إلى بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.

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10 إجازات متنوعة

ويشتمل التقويم الدراسي الجديد على 10 إجازات متنوعة، منها 4 إجازات مطولة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.

ويمنح التقويم الدراسي للعام 1445ھ الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات مرونة التعديل وفق ضوابط محددة.

كما جرى تحديد بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 / 1447 هـ يوم الأحد 14 / 2 / 1446هـ الموافق 18 / 8 / 2024م، حسب “عكاظ”.

وتأتي عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والمدارس والمعاهد في جميع المراحل الدراسية ورياض الأطفال، وكذلك بداية اختبارات الدور الثاني يوم الأحد 26 / 1 / 1445هـ الموافق 13 / 8 / 2023م.

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أخبار السعودية اليوم إجازات العام الدراسي التعليم العام والجامعي العام الدراسي 1445 العام الدراسي الجديد

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