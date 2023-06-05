تقديم موعد الانصراف للدوام بمحايل عسير.. وتعليق الحضور بالمدارس المسائية

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أعلنت إدارة تعليم محايل عسير تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري اليوم الثلاثاء، بسبب التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة.

تقديم موعد الانصراف

وقالت إدارة تعليم محايل عسير، في بيان عبر “تويتر”: “إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، تقرر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 17-11-1444هـ،في جميع مدارس تعليم محايل عسير”.

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تحويل الدراسة عن بعد

وأشارت إدارة تعليم محايل عسير، إلى أنه سيتم تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.

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