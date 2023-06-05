الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
حريق بمستودع في منطقة مصفح الصناعية في الإمارات
رقم مفزع.. لن تصدق ما تبتلعه المحيطات من شاحنات البلاستيك يوميا
أبرزها بوك آير.. أبل تكشف عن تحديث أجهزة ماك
10 إجازات في العام الدراسي 1445هـ .. تعرف عليها؟
تقديم موعد الانصراف للدوام بمحايل عسير.. وتعليق الحضور بالمدارس المسائية
دراسة تحذر: السمنة شديدة الخطورة على صحة القلب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تقديم موعد الانصراف للدوام بمحايل عسير.. وتعليق الحضور بالمدارس المسائية

تقديم موعد الانصراف للدوام بمحايل عسير.. وتعليق الحضور بالمدارس المسائية

تقديم موعد الانصراف للدوام بمحايل عسير.. وتعليق الحضور بالمدارس المسائية
١٢:٤٤:٥١ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم محايل عسير تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري اليوم الثلاثاء، بسبب التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة.

تقديم موعد الانصراف

وقالت إدارة تعليم محايل عسير، في بيان عبر “تويتر”: “إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، تقرر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 17-11-1444هـ،في جميع مدارس تعليم محايل عسير”.

اقرأ أيضا:

قرار من تعليم الحدود الشمالية بشأن التقديم على حركة النقل الداخلي

تحويل الدراسة عن بعد

وأشارت إدارة تعليم محايل عسير، إلى أنه سيتم تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.

اقرأ أيضا:

مقدمة من التعليم ومنشآت.. 15 ميزة للمستثمرين في مدارس التربية الخاصة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأرصاد تعليم محايل عسير موعد الانصراف للدوام الحضوري

مواد ذات صلة

المزيد
ما حكم رفع اليدين خلال الدعاء في خطبة الجمعة؟.. الخثلان يجيب (فيديو)

ما حكم رفع اليدين خلال الدعاء في خطبة الجمعة؟.. الخثلان يجيب (فيديو)

٠٩:٣٦ ص، الأحد، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
المدينة.. سجن وجلد 3 مواطنين لتعاطيهم المخدرات وإخفاء جثة وافد

المدينة.. سجن وجلد 3 مواطنين لتعاطيهم المخدرات وإخفاء جثة وافد

٠٣:٥٩ م، السبت، ٢١ يناير ٢٠١٧
بعد إفلات الجناة.. مطالبة أسرة طفل أسود قتلته الشرطة الأمريكية بأجرة نقله للمستشفى

بعد إفلات الجناة.. مطالبة أسرة طفل أسود قتلته الشرطة الأمريكية بأجرة نقله للمستشفى

٠١:٣٢ م، الجمعة، ١٢ فبراير ٢٠١٦
خادم الحرمين يستقبل وزير الدفاع الأمريكي

خادم الحرمين يستقبل وزير الدفاع الأمريكي

٠٣:٢٧ م، الأربعاء، ٢٢ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *