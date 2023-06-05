دراسة تحذر: السمنة شديدة الخطورة على صحة القلب

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حذرت دارسة حديثة من خطورة السمنة وزيادة الوزن على الصحة بصفة عامة وصحة القلب بصفة خاصة.

خطورة السمنة المفرطة

وأوضحت مؤسسة القلب الألمانية أن السمنة المفرطة تؤذي القلب، حيث ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل قصور القلب، وأمراض القلب التاجية، التي تمهد للإصابة بأزمة قلبية.

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وأضافت المؤسسة أنه يمكن تشخيص السمنة المفرطة بفضل مؤشر كتلة جسم يبلغ 30، مشيرة إلى أن دهون البطن الزائدة تضر بصحة القلب خاصة، لذلك يجب أن يقل محيط الخصر عن 80 سم لدى النساء، و94 سم لدى الرجال.

نصيحة مهمة لصحة القلب

ونصحت المؤسسة لتجنب هذه المخاطر بأهمية التخلص من الوزن الزائد بأسلوب حياة صحي يقوم على المواظبة على الرياضة والتغذية الصحية، التي ترتكز على حمية البحر الأبيض المتوسط، بالإكثار من الخضراوات والفواكه والأعشاب الطازجة، ومنتجات الحبوب الكاملة، والأسماك وزيت الزيتون، مع الإقلال من السكر، والملح، والدهون والوجبات السريعة، والأطعمة الجاهزة.

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