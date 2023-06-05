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10 أشياء تهدد جهازك المناعي.. ماذا عن رقم (6)؟
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10 أشياء تهدد جهازك المناعي.. ماذا عن رقم (6)؟

10 أشياء تهدد جهازك المناعي.. ماذا عن رقم (6)؟

10 أشياء تهدد جهازك المناعي.. ماذا عن رقم (6)؟
١٢:٢٥:٣٣ ص، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يجب أن نحافظ على الجهاز المناعي ونبتعد عن مجموعة أشياء تقلل المناعة في الجسم وتسبب خللًا في وظائفه.

ومن المهم أن نتعرف على أبرز الممارسات التي تسبب ضعف وظائف الجهاز المناعي بالجسم والتي جاء من أهمها بحسب ما نشره موقع “ويب طب” :

أشياء تهدد جهاز المناعة:

1- الإصابة بالسمنة: تؤدي السمنة إلى ضعف جهاز المناعة، لأنها تؤثر على قدرة خلايا الدم البيضاء على التكاثر وإنتاج الأجسام المضادة ومنع الالتهابات.

2- التعرض للمواد الكيماوية: تتسبب المواد الكيماوية في أضرار كثيرة على الصحة لما تحتويه من مركبات خطيرة تؤثر على وظائف الجهاز المناعة.

3-  التدخين: تحتوي السجائر على الكثير من المواد الكيميائية الضارة، وجميع هذه المواد سامة أشياء تقلل المناعة في الجسم، ولا يشترط تدخين السجائر وإنما التعرض للدخان الخاص بها أو ما يسمى بالتدخين السلبي.

4-  التعرض لجفاف الجسم: يمكن لجفاف الجسم أن يؤثر على الطاقة والنوم والقدرة على إخراج السموم والنفايات من الجسم، حيث  ينصح بالإكثار من شرب الماء وترطيب الجسم من خلال المشروبات الصحية.

5- قلة الاهتمام بالنظافة: تؤدي إلى تعريض الجسم للمزيد من الجراثيم والبكتيريا مما يسبب ضعف جهاز المناعة.

6-  التعرض للضغط العصبي: يتجاهل كثير من الأشخاص هذا الأمر على الرغم من تأثيره القوي على جهاز المناعة، حيث إن الإجهاد العصبي والضغط النفسي يزيد من مستوى الكورتيزول بالجسم، مما يقلل من إنتاج البروستاغلاندين الجيد الذي يدعم وظائف المناعة.

7- اتباع نظام غذائي سيء: الاستخدام المفرط للسكريات والأطعمة الدسمة والدهنية  تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي، لأن قدرة خلايا الدم البيضاء التي تقتل البكتيريا تضعف بدرجة كبيرة عند تناول السكريات.

8-  قلة النوم: قلة النوم بانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجسم في القضاء على الأمراض.

9- عدم ممارسة الرياضة: أثناء ممارسة الرياضة يزداد تدفق الدم الذي يعزز عملية طرد النفايات السامة من الجسم، كما أنه يعزز الدورة الدموية المحسنة للأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء.

10- تناول الأدوية بكثرة: يؤدي الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية وكذلك الأدوية التي تخفف من الحمّى إلى إضعاف جهاز المناعة بالجسم، حيث يصبح الجسم أقل مقاومة للبكتيريا وتزداد فرص الإصابة بالأمراض.

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الكلمات الدلالية:
السمنة تهديد جهاز المناعة جهاز المناعة قلة النوم ممارسة الرياضة

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