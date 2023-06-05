أبرزها بوك آير.. أبل تكشف عن تحديث أجهزة ماك

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كشفت شركة أبل الأمريكية العملاقة، عن تحديث أجهزة الشخصي والمحمولة التي تعمل بنظام ماك باستخدام رقائق وحدة المعالجة المركزية (سي.بي.يو) الخاصة.

تحديث ماك ستوديو

وعمدت أبل إلى تحديث جهاز الكمبيوتر الشخصي “ماك استوديو” الخاص بها، قائلة إن شريحة “ألترا إم2” الجديدة يمكنها معالجة برامج الذكاء الصناعي التي لا تملك الرقائق المنافسة ذاكرة كافية للتعامل معها.

وفي السياق ذاته، قدمت أبل أيضا إصدارا جديدا من “ماك برو”، أعلى أجهزتها للكمبيوتر الشخصي أداء، والذي زودته أيضا بشريحة (ألترا إم2) ويبدأ سعره من 6999 دولارا.

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ماك بوك آير

وكشفت أبل كذلك عن جهاز “ماك بوك إير” مقاس 15 بوصة مدعوم بشريحة معالج (إم2) من تصميم الشركة، حسب “الاقتصادية”.

يبدأ سعر الكمبيوتر المحمول الجديد المزود بستة مكبرات صوت من 1299 دولارا وسيُطرح في الأسواق الأسبوع المقبل. أما “ماك بوك إير” مقاس 13 بوصة فسعره 1099 دولارا.

منتجات أبل

بذكر أن جميع منتجات شركة أبل – بخلاف الساعة الذكية ونظارة الواقع الافتراضي – تشارك فيها شركات أخرى سواء فيما يخص قطع المنتج أو تجميعه.