أبهرت الجميع.. مواطنة سبعينية تحصل على البكالوريوس مع  مرتبة الشرف

تواصل- فريق التحرير:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر بحصول مواطنة سبعينية على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

مواطنة سبعينية تحصل على البكالوريوس:

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صورتها وهي ممسكة بشهادتها العلمية:” جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي بأكبر خريجة من طالباتها، وهي الطالبة سلوى بنت عبد الرحمن العماني ذات السبعين عامًا ، حيث حصلت على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف”.

وفي التفاصيل التي تم تداولها، فقد عادت الطالبة السبعينية بعد انقطاع امتد 45 عاماً عن الدراسة، حيث تمكنت المسنة سلوى عبد الرحمن العماني (70 عاماً)، من الحصول على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل”.

حققت أعلى الدرجات:

وحققت سلوى العماني أعلى معدل تراكمي 4.75 من أصل 5.0 بين زميلاتها في ذات الدفعة من طالبات بكالوريوس علم الاجتماع، في إنجاز أثار إعجاب الكثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن العماني نشرت على حسابها في إنستجرام صورة لها وهي ترتدي الزي التقليدي وتضع على رأسها تاج التخرج فيما حملت الشهادة بيدها.

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