الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
تنبيه متقدم على الحدود الشمالية والمدينة يستمر حتى الغد
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تنبيه متقدم على الحدود الشمالية والمدينة يستمر حتى الغد

تنبيه متقدم على الحدود الشمالية والمدينة يستمر حتى الغد

تنبيه متقدم على الحدود الشمالية والمدينة يستمر حتى الغد
١١:٤٥:٠١ م، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين،  تنبيهات متقدمة، شملت الحدود الشمالية، وكذلك منطقة المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

حتى مساء الثلاثاء

وتوقع “الأرصاد” هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على أجزاء من المناطق المذكورة، تستمر حتى الساعة العاشرة، إلى الحادية عشرة مساء غد الثلاثاء.

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أمطار غزيرة 

وأفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن منطقة الحدود الشمالية تتعرض لسقوط الأمطار على رفحاء، وكذلك منطقة المدينة المنورة على الحناكية والمهد، وعلى مكة المكرمة تشمل الخرمة، والموية، وتربة، ورنية.

ظاهرة فيزيائية

وفي وقت سابق، كشف المركز الوطني للأرصاد، أن ظاهرة قوس المطر ما هي إلا ظاهرة طبيعية فيزيائية، تتكون من سبعة ألوان ولا تتسبب في أي ضرر على الصحة العامة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن ظاهرة قوس المطر تنتج عادة نتيجة انكسار وتحلل الضوء.

ظاهرة القوس تظهر بعد سقوط المطر

وذلك خلال قطرة ماء المطر، يظهر قوس المطر بعد سقوط المطر أو خلال سقوط المطر والشمس مشرقة.

وتكون الألوان في القوس اللون الأحمر من الخارج ويتدرج إلى البرتقالي فالأصفر فالأخضر فالأزرق فأزرق غامق فبنفسجي من الداخل، ضوء الشمس.

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